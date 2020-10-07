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«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40045
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 16:51
Уголовное дело по передаче взятки за поставку дезинфицирующих средств, предназначенных для провизорного госпиталя с больными коронавирусом, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 7 октября. Суд перешел к допросу подсудимых.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9575
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 16:51
целые кланы путешествуют из одних дел в другие.
только вот про пахана,брата,жену читали.
вчера пишут
//на должность акима района Беимбета Малина назначен Кайсар Батырханович Муржакупов.
в марте 2016-го, Совет по этике департамента по делам госслужбы РК в Костанайской области рассмотрел жалобу на действия руководителя ГУ «Аппарат акима Узункольского района» Кайсара Муржакупова.//
в этой статье сегодня читаем
//Муржакупова потребовала с представителя «Тас-Фарм» взятку в размере 20%, то есть 3,2 млн тенге.//
может и однофамильцы конечно...отчества разные..
[Исправлено: alex_60, 07.10.2020 - 16:55]
только вот про пахана,брата,жену читали.
вчера пишут
//на должность акима района Беимбета Малина назначен Кайсар Батырханович Муржакупов.
в марте 2016-го, Совет по этике департамента по делам госслужбы РК в Костанайской области рассмотрел жалобу на действия руководителя ГУ «Аппарат акима Узункольского района» Кайсара Муржакупова.//
в этой статье сегодня читаем
//Муржакупова потребовала с представителя «Тас-Фарм» взятку в размере 20%, то есть 3,2 млн тенге.//
может и однофамильцы конечно...отчества разные..
[Исправлено: alex_60, 07.10.2020 - 16:55]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6976
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 16:53
Пора НГ организовать новый конкурс "АНТИнародное приЗВАНИЕ" и учредить какой-нибудь приз ... пока кто-то спасал людей, некоторые хотели нажиться.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 586
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 17:15
позорище.. куда не копни везде они. каждый "суслик" не агроном а взяточник и мошенник.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1452
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 18:22
Чего еще ждать от бандитского государства..
Единственное, не понятно:
Цитата:
Договоры уже были заключены, за что откат-то? Оказанная услуга ничего не стоит. Зачем соглашались поставщики на откат - не понятно. Сразу надо было это ворье заложить.
Единственное, не понятно:
Цитата:
Когда договоры на общую сумму 16 млн тенге уже были заключены, Муржакупова потребовала с представителя «Тас-Фарм» взятку в размере 20%, то есть 3,2 млн тенге.
Договоры уже были заключены, за что откат-то? Оказанная услуга ничего не стоит. Зачем соглашались поставщики на откат - не понятно. Сразу надо было это ворье заложить.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 351
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 18:35
Такое впечатление, что это единичный случай. Да откат уже давно является неотъемлемой составляющей.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7498
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 18:40
Цитата:
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.
О будущем надо думать,сегодня не дал взятку ,завтра с твой фирмой не будет договора.
JereK:
Договоры уже были заключены, за что откат-то?
Договоры уже были заключены, за что откат-то?
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.
О будущем надо думать,сегодня не дал взятку ,завтра с твой фирмой не будет договора.
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 19:05
Цитата:
Согласен, так и есть. Любой тендер, любую закупку возьми - там откат сидит в цене. Просто доказать сложно, пока кто-то кого-то специально не сдаст или не заложит, сажают одного из миллиона наверное. Тубдиспансер и ко мне приходил с такими просьбами, так что говорю из личного опыта. Но не хочу их выделять их отдельной строкой, потому что все гос. структуры так же делали, никто не лучше.
Я:
а откат уже давно является неотъемлемой составляющей.
а откат уже давно является неотъемлемой составляющей.
Согласен, так и есть. Любой тендер, любую закупку возьми - там откат сидит в цене. Просто доказать сложно, пока кто-то кого-то специально не сдаст или не заложит, сажают одного из миллиона наверное. Тубдиспансер и ко мне приходил с такими просьбами, так что говорю из личного опыта. Но не хочу их выделять их отдельной строкой, потому что все гос. структуры так же делали, никто не лучше.
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 19:09
Цитата:
Тоже согласен, так и есть. Но лучше не давать - иначе будущее может либо не настать, либо резко прерваться, на несколько лет в местах не столь отдаленных.
Добринцофф:
О будущем надо думать,сегодня не дал взятку ,завтра с твой фирмой не будет договора.
О будущем надо думать,сегодня не дал взятку ,завтра с твой фирмой не будет договора.
Тоже согласен, так и есть. Но лучше не давать - иначе будущее может либо не настать, либо резко прерваться, на несколько лет в местах не столь отдаленных.
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 19:10
Цитата:
Сухой паек, чай, сиги))
yudjin:
учредить какой-нибудь приз
учредить какой-нибудь приз
Сухой паек, чай, сиги))
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 19:15
Цитата:
Раз провели закуп из одного источника, и целенаправленно шли в эту фирму - значит была хорошая репутация честных плательщиков, просто их на чём-то поймали и жёстко прижали, заставили подставу замутить. Представитель фирмы неспроста пропадал на месяц.
потребовала с представителя «Тас-Фарм» взятку в размере 20%, то есть 3,2 млн тенге.
Раз провели закуп из одного источника, и целенаправленно шли в эту фирму - значит была хорошая репутация честных плательщиков, просто их на чём-то поймали и жёстко прижали, заставили подставу замутить. Представитель фирмы неспроста пропадал на месяц.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5304
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 19:24
Цитата-/позорище.. куда не копни везде они. каждый "суслик" не агроном а взяточник и мошенник/
Позорище будет когда таких новостей будет меньше,значит плохо работать чистильщики начали)
Цитата-/Чего еще ждать от бандитского государства../
За речкой Уй от нас на север какое государство? давай поведай смельчак)
Позорище будет когда таких новостей будет меньше,значит плохо работать чистильщики начали)
Цитата-/Чего еще ждать от бандитского государства../
За речкой Уй от нас на север какое государство? давай поведай смельчак)
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