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≡ «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40044
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 16:51
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Уголовное дело по передаче взятки за поставку дезинфицирующих средств, предназначенных для провизорного госпиталя с больными коронавирусом, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 7 октября. Суд перешел к допросу подсудимых.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9575
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 16:51
#1
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целые кланы путешествуют из одних дел в другие.
только вот про пахана,брата,жену читали.
вчера пишут
//на должность акима района Беимбета Малина назначен Кайсар Батырханович Муржакупов.
в марте 2016-го, Совет по этике департамента по делам госслужбы РК в Костанайской области рассмотрел жалобу на действия руководителя ГУ «Аппарат акима Узункольского района» Кайсара Муржакупова.//
в этой статье сегодня читаем
//Муржакупова потребовала с представителя «Тас-Фарм» взятку в размере 20%, то есть 3,2 млн тенге.//
может и однофамильцы конечно...отчества разные..

[Исправлено: alex_60, 07.10.2020 - 16:55]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6976
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 16:53
#2
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Пора НГ организовать новый конкурс "АНТИнародное приЗВАНИЕ" и учредить какой-нибудь приз ... пока кто-то спасал людей, некоторые хотели нажиться.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
586
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 17:15
#3
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позорище.. куда не копни везде они. каждый "суслик" не агроном а взяточник и мошенник.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1452
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 18:22
#4
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Чего еще ждать от бандитского государства..

Единственное, не понятно:
Цитата:
Когда договоры на общую сумму 16 млн тенге уже были заключены, Муржакупова потребовала с представителя «Тас-Фарм» взятку в размере 20%, то есть 3,2 млн тенге.


Договоры уже были заключены, за что откат-то? Оказанная услуга ничего не стоит. Зачем соглашались поставщики на откат - не понятно. Сразу надо было это ворье заложить.
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