Re: Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане

Отправлено: - 14:54

практически все предложения от депутатов

от нур отана принимаются и становятся в дальнейшем законом.

как что-то дельное вносят депутаты коммунисты,

с заботой о народе,ничего не принимается.

кого вообще нуртановцы там представляют?

просто руки для голосования за выгодные власти законы

и решения?