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≡ Предположительную причину пожара в ломбарде в районе Центрального рынка назвали в ДЧС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40043
Предположительную причину пожара в ломбарде в районе Центрального рынка назвали в ДЧС
Отправлено: 07.10.20 - 15:08
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Сообщение о пожаре в одноэтажном помещении «М-Ломбард» по адресу Костанай, ул. Дулатова, 100 поступило на пункт связи службы пожаротушения ДЧС сегодня, 7 октября, в 10:26. В 10:27 к месту происшествия были направлены пожарные.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
585
Re: Предположительную причину пожара в ломбарде в районе...
Отправлено: 07.10.20 - 15:08
#1
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Понастроили из гуано и палок шалашей деревянных. интересно кто из пожарников пропускал. Виниловый сайдинг разве разрешен?)) циркачи. сами пропустили - сами тушат все норм.
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