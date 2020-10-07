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Предположительную причину пожара в ломбарде в районе Центрального рынка назвали в ДЧС
Предположительную причину пожара в ломбарде в районе Центрального рынка назвали в ДЧС
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