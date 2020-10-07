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≡ Подарки госслужащим и членам их семей официально запретили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40043
Подарки госслужащим и членам их семей официально запретили в Казахстане
Отправлено: 07.10.20 - 14:10
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Закон направлен на реализацию поручения главы государства об установлении строгой ответственности за провокационные действия должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20204
Re: Подарки госслужащим и членам их семей официально запретили в...
Отправлено: 07.10.20 - 14:10
#1
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Какое это, уже, по счёту, запрещение?... :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5302
Re: Подарки госслужащим и членам их семей официально запретили в...
Отправлено: 07.10.20 - 14:18
#2
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Цитата-/полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя./


А до этого был какой-то неполный запрет на подарки за действия в пользу дарителя? )
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