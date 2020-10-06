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≡ Нового акима района Беимбета Майлина представил аким Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40042
Нового акима района Беимбета Майлина представил аким Костанайской области
Отправлено: 06.10.20 - 19:08
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По согласованию с депутатами районного маслихата распоряжением акима Костанайской области на должность акима района Беимбета Малина назначен Кайсар Батырханович Муржакупов. Ранее он занимал должность заместителя акима Лисаковска.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9572
Re: Нового акима района Беимбета Майлина представил аким...
Отправлено: 06.10.20 - 19:08
#1
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///имеет два высших образования. Окончил Костанайский государственный университет им. Ахмета Батурсынова по специальностям «Экономика» и «Право».//

Похвально. Когда только успевают.
Как живут вот так без продыху,
все время в учении.
У некоторых по пять, шесть.
Образований.
А потом хоп, и готово.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7912
Re: Нового акима района Беимбета Майлина представил аким...
Отправлено: 06.10.20 - 19:15
#2
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Главный шахматист расставляет фигуры на доске для следующего гроссмейстера, который в случае чего скажет - шахматы не мои были, в отставку не пойду))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20204
Нового акима района Беимбета Майлина представил аким Костанайской области
Отправлено: 06.10.20 - 20:11
#3
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Цитата:
alex_60:
А потом хоп, и готово.

Вот повезло - Айетовке... :lol: :oops:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1018
Re: Нового акима района Беимбета Майлина представил аким...
Отправлено: 07.10.20 - 14:05
#4
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Цитата://при этом допустил грубость//

Правильно сделал: раз деньги государственные( читай ХАЛЯВНЫЕ), тогда что: можно и в два раза НАКРУЧИВАТЬ на пустом месте?? Я всегда утверждал и утверждаю: наши казахские бизнесмены баснословно ЖАДНЫЕ - хотят разбогатеть: СЕЙЧАС и СРАЗУ и на всю жизнь. Все эти услуги: и газ и вода и тепло и цены в магазинах и на продукты , и на вещи и на всё - НАКРУЧЕНЫ во много раз. Реальная зарплата не соответствуют накрученным ценам - поэтому и 80% населения страны сидят в КРЕДИТАХ; и поэтому власть в пожарном порядке списывает накрученные кредиты во избежания СОЦИАЛЬНОГО взрыва ( Шакун не там ищет социальный взрыв - буржуа никогда не пойдёт на баррикады).

То что назначили молодого - это правильно: а то везде одни те же "неудачники" проводящие в каждом возглавляемом им очередном .....НАДЦАТОМ районе, непонятные для КОГО и для ЧЕГО виртуальные ФОРУМЫ строителей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5302
Нового акима района Беимбета Майлина представил аким Костанайской области
Отправлено: 07.10.20 - 14:17
#5
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Цитата-/наши казахские бизнесмены баснословно ЖАДНЫЕ - хотят разбогатеть: СЕЙЧАС и СРАЗУ и на всю жизнь/



И с бюджета поиметь копеечку,почему нет? Если все имеют эту копеечку почему им нельзя?)



Цитата-/Шакун не там ищет с0оциальный взрыв - буржуа никогда не пойдёт на баррикады/



Буржуа как раз и пойдет на баррикады первый,точнее он будет подстрекать и взывать к гласу народному с позиций оратора,но получать по башке будут обычные работяги ) даже у нас по карантину смотреть,большинство недовольных со стороны буржуа и было)
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