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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5302
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.10.20 - 19:47
Цитата-/ты в Армии - служил?/
Да так,Писарем в штабе просидел, знаешь)
Цитата из к/ф "Брат" 1997г.
Да так,Писарем в штабе просидел, знаешь)
Цитата из к/ф "Брат" 1997г.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.20 - 15:38
Цитата:
что то никого нет.
получателей.
ты хоть одну посылку получил за двадцать лет?
drakon:
Где можно посылку - получить..
Где можно посылку - получить..
что то никого нет.
получателей.
ты хоть одну посылку получил за двадцать лет?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.20 - 15:42
Цитата:
Получал. Выписывал товар через каталоги...
alex_60:
ты хоть одну посылку получил за двадцать лет?
ты хоть одну посылку получил за двадцать лет?
Получал. Выписывал товар через каталоги...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.20 - 20:57
Вон, за речкой у тебя
//Выходец из Казахстана с саперной лопаткой напал на еврея у синагоги в Германии. Возле синагоги в Гамбурге произошло нападение, в результате которого пострадал 26-летний студент еврейского происхождения. Нападавшим оказался выходец из Казахстана, немец по национальности
//Выходец из Казахстана с саперной лопаткой напал на еврея у синагоги в Германии. Возле синагоги в Гамбурге произошло нападение, в результате которого пострадал 26-летний студент еврейского происхождения. Нападавшим оказался выходец из Казахстана, немец по национальности
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.20 - 21:23
Цитата:
Алехс,"тяпнул", наверное, выходец из Казахстана,
немного лишнего? Помнишь, наверное?...
alex_60:
Нападавшим оказался выходец из Казахстана,
Нападавшим оказался выходец из Казахстана,
Алехс,"тяпнул", наверное, выходец из Казахстана,
немного лишнего? Помнишь, наверное?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.20 - 21:35
Цитата:
У вас даже спиртное уцененное смотрю.
У нас вроде по закону меньше какой то цифры нельзя. Даже не знаю сколько водка сейчас стоит.
В этом году не покупал.
drakon:
Помнишь, наверное?.
Помнишь, наверное?.
У вас даже спиртное уцененное смотрю.
У нас вроде по закону меньше какой то цифры нельзя. Даже не знаю сколько водка сейчас стоит.
В этом году не покупал.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.20 - 21:46
Цитата:
Да, Алехс, хорошие запасы, у тебя...
alex_60:
В этом году не покупал.
В этом году не покупал.
Да, Алехс, хорошие запасы, у тебя...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 5708
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.20 - 21:59
Цитата:
Всё Драг, жди налог на рекламу.
drakon:
Помнишь, наверное?...
Помнишь, наверное?...
Всё Драг, жди налог на рекламу.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.20 - 12:11
Слышал, что в Рудном, вонючая
вода, из кранов - идёт...
вода, из кранов - идёт...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.20 - 12:19
Цитата:
ну что там, в деревне, саперной лопатой никого не убили?
drakon:
ну что там, в деревне, саперной лопатой никого не убили?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.20 - 12:28
Цитата:
Не знаю. Вчера раза 3 слышал.
Как скорая в центре - дудела...
alex_60:
саперной лопатой никого не убили?
саперной лопатой никого не убили?
Не знаю. Вчера раза 3 слышал.
Как скорая в центре - дудела...
(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
- Сообщений:
- 7912
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.20 - 20:37
Цитата:
Мож Навального к вам перевели в стационар?))
drakon:
Как скорая в центре - дудела...
Как скорая в центре - дудела...
Мож Навального к вам перевели в стационар?))
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.20 - 21:45
Цитата:
У нас, в деревнет нет стационара, в райцентре.
А они тут, наверное патрулируют, чтобы,
новичка - не провезли, ФСБешники...
[Исправлено: drakon, 06.10.2020 - 21:46]
maxsaf:
Мож Навального к вам перевели в стационар?))
Мож Навального к вам перевели в стационар?))
У нас, в деревнет нет стационара, в райцентре.
А они тут, наверное патрулируют, чтобы,
новичка - не провезли, ФСБешники...
[Исправлено: drakon, 06.10.2020 - 21:46]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.10.20 - 08:47
Цитата:
Навальный и Штирлиц бухают.
После двух бутылок водки Навальный отрубился.
и впал в кому.
- Новичок! - сказал Штирлиц. - Пить ещё не умеет.
"О! "Новичок"!" - подслушав Штирлица,
воскликнули в английских спецслужбах
и слили информацию в Spiegel.
drakon:
наверное патрулируют, чтобы, новичка - не провезли,
наверное патрулируют, чтобы, новичка - не провезли,
Навальный и Штирлиц бухают.
После двух бутылок водки Навальный отрубился.
и впал в кому.
- Новичок! - сказал Штирлиц. - Пить ещё не умеет.
"О! "Новичок"!" - подслушав Штирлица,
воскликнули в английских спецслужбах
и слили информацию в Spiegel.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.10.20 - 13:26
Цитата:
Путина поздравил с Днем Рождения?
drakon:
Путина поздравил с Днем Рождения?
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