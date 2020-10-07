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≡ Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40042
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 07.10.20 - 13:07
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Часть депутатов считает, что данная мера будет способствовать не только обеспечению условий для сохранения жизней и здоровья старшего поколения, но в условиях экономического кризиса положительно повлияет на рынок труда.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1789
Re: Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 07.10.20 - 13:07
#1
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имитация деятельности во благо народа
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20204
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 07.10.20 - 13:09
#2
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Цитата:
юля елиссева:
во благо народа

Юля, не переживай.
Тебе ещё 40 лет, до пенсии... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5302
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 07.10.20 - 14:11
#3
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Цитата-/Юля, не переживай.Тебе ещё 40 лет, до пенсии/



Он же в Израиле!) Значит в армию заберут,будет на Голанских высотах "отдыхать" до пенсии)
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