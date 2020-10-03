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≡ Акимы областей и городов Казахстана принимают участие в...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40042
Акимы областей и городов Казахстана принимают участие в...
Отправлено: 03.10.20 - 09:52
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Акимы областей и городов Казахстана принимают участие в акции «Antikor live» и озвучивают размер своей зарплаты. Повысит ли такая практика доверие народа к власти?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1018
Re: Акимы областей и городов Казахстана принимают участие в...
Отправлено: 03.10.20 - 09:52
#1
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Это уже было лет 10 назад: в рамках борьбы с коррупцией по линий Нур Отан акимы и руководители гос.органов в СМИ публиковали свои Деклараций.
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
584
Re: Акимы областей и городов Казахстана принимают участие в...
Отправлено: 07.10.20 - 10:57
#2
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ну и толку что они публикуют эти данные, очередь за LC 200 и камри в тойота центре меньше не станет от этого ;-)
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