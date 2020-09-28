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ТАКАЯ РАЗНАЯ ИЗОЛЕНТАСила- не в правде! Сила- в синей изоленте! Так скажет любой хозяин. Мы все к ней так привыкли, что она, как "вэдэшка" считается универсальной. А так ли это?Всю изоленту можно делить по двум основным критериям. Первый- это производитель, на который мало кто обращает внимание и зря. Всегда берите только изоленту понравившегося вам производителя. Я как-то раз брал не глядя и получил кота в мешке. Лента была двойной и местами даже тройной, заканчивалась сама по себе, сухая. Пришлось просто выкинуть ее. Второй критерий- это материал, из которого создана лента. Сегодня лента у нас может быть ХБ или ПВХ.Хлопчатобумажная лента хорошо известна еще со времен СССР. Не нужно думать, что делали и делают ее только у нас. Она известна во всем мире. Главное достоинство ХБ ленты- ее высокая износоустойчивость. Она прекрасно переносит перепады температуры, высокую и низкую температуру, сильный мороз. Ее очень сложно порвать или протереть. Однако, есть у ХБ ленты и недостатки. Главный заключается в том, что она, чаще всего, не выдерживает напряжения более 1 кВ. Кроме того, у ленты очень плохая влагостойкость.ПользоватьсЯ ХБ лентой стоит главным образом в закрытых помещениях, доме или квартире,но не в тех местах, где может появиться сырость.Поливинилхлоридовая изолента появилась позже своей старшей сестры. По сути, она является полной противоположностью ХБ ленты. Данный материал обладает исключительной устойчивостью к влаге и сырости, а также выдерживает рабочее напряжение до 5 кВ. Все это делает ее почти идеальным изолирующим материалом. Однако, есть и недостатки. Первый- это плохая устойчивость к повышенной температуре. Уже при нагреве до 80 градусов С лента начинает плавиться. При низких температурах она также быстро портится и крошится. Все это делает ее неприемлимой при работах на улице.Пользоваться ПВХ изолентой можно, в большинстве случаев, если отсутствует угроза экстремальных воздействий. В последнем случае придется дополнять скрутку слоем ХБ изоленты или другими изолирующими средствами.Удачи в работе!