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≡ Видишь воду? Нет? А она есть! - Как воспитанники костанайской ДЮСШ № 1 пережили период «сухих» тренировок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40040
Видишь воду? Нет? А она есть! - Как воспитанники костанайской ДЮСШ № 1 пережили период «сухих» тренировок
Отправлено: 06.10.20 - 21:03
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Сложно получить навыки водителя, если ты не садишься за руль. Теоретических занятий или тренировок на тренажёре явно недостаточно. Из-за карантина в такой же ситуации оказались и пловцы, которые занимаются в ДЮСШ № 1.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
430
Re: Видишь воду? Нет? А она есть! - Как воспитанники...
Отправлено: 06.10.20 - 21:03
#1
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Георгий, сделайте репортаж из термопарка в ключе ковид. Этой информации очень не хватает...
:-o
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