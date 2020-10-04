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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 308 из 308«1...306307308
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Куратор темы: drakon
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5299
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.10.20 - 19:47
#4606
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Цитата-/ты в Армии - служил?/



Да так,Писарем в штабе просидел, знаешь)

Цитата из к/ф "Брат" 1997г.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9570
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.20 - 15:38
#4607
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Цитата:
drakon:
Где можно посылку - получить..


что то никого нет.
получателей.
ты хоть одну посылку получил за двадцать лет?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20201
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.20 - 15:42
#4608
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Цитата:
alex_60:
ты хоть одну посылку получил за двадцать лет?

Получал. Выписывал товар через каталоги... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9570
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.20 - 20:57
#4609
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Вон, за речкой у тебя

//Выходец из Казахстана с саперной лопаткой напал на еврея у синагоги в Германии. Возле синагоги в Гамбурге произошло нападение, в результате которого пострадал 26-летний студент еврейского происхождения. Нападавшим оказался выходец из Казахстана, немец по национальности
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20201
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.20 - 21:23
#4610
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Цитата:
alex_60:
Нападавшим оказался выходец из Казахстана,

Алехс,"тяпнул", наверное, выходец из Казахстана,

немного лишнего? Помнишь, наверное?...

:lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9570
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.20 - 21:35
#4611
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Цитата:
drakon:
Помнишь, наверное?.


У вас даже спиртное уцененное смотрю.
У нас вроде по закону меньше какой то цифры нельзя. Даже не знаю сколько водка сейчас стоит.
В этом году не покупал.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20201
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.20 - 21:46
#4612
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Цитата:
alex_60:
В этом году не покупал.

Да, Алехс, хорошие запасы, у тебя... :lol: :-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5708
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.20 - 21:59
#4613
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Цитата:
drakon:
Помнишь, наверное?...

Всё Драг, жди налог на рекламу. :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20201
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.20 - 12:11
#4614
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Слышал, что в Рудном, вонючая
вода, из кранов - идёт... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9570
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.20 - 12:19
#4615
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Цитата:
drakon:

ну что там, в деревне, саперной лопатой никого не убили?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20201
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.20 - 12:28
#4616
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Цитата:
alex_60:
саперной лопатой никого не убили?

Не знаю. Вчера раза 3 слышал.
Как скорая в центре - дудела... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7912
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.20 - 20:37
#4617
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Цитата:
drakon:
Как скорая в центре - дудела...

Мож Навального к вам перевели в стационар?))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20201
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.20 - 21:45
#4618
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Цитата:
maxsaf:
Мож Навального к вам перевели в стационар?))

У нас, в деревнет нет стационара, в райцентре.
А они тут, наверное патрулируют, чтобы,
новичка - не провезли, ФСБешники... 8-) :-o

[Исправлено: drakon, 06.10.2020 - 21:46]
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