Re: Нового акима района Беимбета Майлина представил аким...

Отправлено: - 19:08

///имеет два высших образования. Окончил Костанайский государственный университет им. Ахмета Батурсынова по специальностям «Экономика» и «Право».//



Похвально. Когда только успевают.

Как живут вот так без продыху,

все время в учении.

У некоторых по пять, шесть.

Образований.

А потом хоп, и готово.