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≡ Нового акима района Беимбета Майлина представил аким Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40039
Нового акима района Беимбета Майлина представил аким Костанайской области
Отправлено: 06.10.20 - 19:08
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По согласованию с депутатами районного маслихата распоряжением акима Костанайской области на должность акима района Беимбета Малина назначен Кайсар Батырханович Муржакупов. Ранее он занимал должность заместителя акима Лисаковска.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9570
Re: Нового акима района Беимбета Майлина представил аким...
Отправлено: 06.10.20 - 19:08
#1
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///имеет два высших образования. Окончил Костанайский государственный университет им. Ахмета Батурсынова по специальностям «Экономика» и «Право».//

Похвально. Когда только успевают.
Как живут вот так без продыху,
все время в учении.
У некоторых по пять, шесть.
Образований.
А потом хоп, и готово.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7911
Re: Нового акима района Беимбета Майлина представил аким...
Отправлено: 06.10.20 - 19:15
#2
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Главный шахматист расставляет фигуры на доске для следующего гроссмейстера, который в случае чего скажет - шахматы не мои были, в отставку не пойду))
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20200
Нового акима района Беимбета Майлина представил аким Костанайской области
Отправлено: 06.10.20 - 20:11
#3
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Цитата:
alex_60:
А потом хоп, и готово.

Вот повезло - Айетовке... :lol: :oops:
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