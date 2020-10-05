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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.10.20 - 10:05
важная новость с политических полей.
Света Тихановская получила грамоту
от непризнанного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.
Света Тихановская получила грамоту
от непризнанного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.10.20 - 22:08
Нашим отдельным чиновникам тоже бы не помешало..
///Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин со слезами на глазах на видео пообещал начать худеть. Ролик он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. «У меня возникла идея: я буду выкладывать все что я ем за день. Мои друзья будут мне говорить: "Как тебе не стыдно!". Врать я не буду, я буду честно выкладывать. И мне придется меньше есть. И тогда я похудею. Вместе с ходьбой, конечно», — решил Костин.//
///Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин со слезами на глазах на видео пообещал начать худеть. Ролик он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. «У меня возникла идея: я буду выкладывать все что я ем за день. Мои друзья будут мне говорить: "Как тебе не стыдно!". Врать я не буду, я буду честно выкладывать. И мне придется меньше есть. И тогда я похудею. Вместе с ходьбой, конечно», — решил Костин.//
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.10.20 - 22:11
Цитата:
Плагиат, он идею у 112 спер))
alex_60:
У меня возникла идея: я буду выкладывать все что я ем за день
У меня возникла идея: я буду выкладывать все что я ем за день
Плагиат, он идею у 112 спер))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.10.20 - 22:15
Цитата:
Французу теперь тоже такая грамота полагается?))
alex_60:
важная новость с политических полей. Света Тихановская получила грамоту от непризнанного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.
важная новость с политических полей. Света Тихановская получила грамоту от непризнанного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.
Французу теперь тоже такая грамота полагается?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.10.20 - 22:21
Цитата:
В принципе да.
maxsaf:
Плагиат, он идею у 112 спер))
Плагиат, он идею у 112 спер))
В принципе да.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.10.20 - 22:23
Цитата:
После Навального наверное, они с Гуайдо
Одну школу в штатах кончали.
maxsaf:
После Навального наверное, они с Гуайдо
Одну школу в штатах кончали.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.10.20 - 06:24
Из Киргизии запрос на такую же грамоту еще не поступал?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.10.20 - 09:56
Цитата:
//После этого они взломали двери депутатских кабинетов, разгромили оргтехнику и принялись выносить оттуда книги, сувениры и ценные вещи//
пока неясно,кто из этих мародеров и погромщиков
станет президентом.
кто больше всех вынес наверное.
как определятся, так и грамота о Гуайдо поступит.
но люди видать умные, книги выносят, значит читать любят.
[Исправлено: alex_60, 06.10.2020 - 09:57]
maxsaf:
Из Киргизии запрос на такую же грамоту еще не поступал?))
Из Киргизии запрос на такую же грамоту еще не поступал?))
//После этого они взломали двери депутатских кабинетов, разгромили оргтехнику и принялись выносить оттуда книги, сувениры и ценные вещи//
пока неясно,кто из этих мародеров и погромщиков
станет президентом.
кто больше всех вынес наверное.
как определятся, так и грамота о Гуайдо поступит.
но люди видать умные, книги выносят, значит читать любят.
[Исправлено: alex_60, 06.10.2020 - 09:57]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.10.20 - 11:06
тяжела работа провокатора на форуме.
с раннего утра и до после полуночи.
с раннего утра и до после полуночи.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
- Сообщений:
- 5299
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.10.20 - 11:16
Цитата-/тяжела работа провокатора на форуме/
Молоко за вредность хоть выдают? По 2 пакета проси иначе язва начнется)
Молоко за вредность хоть выдают? По 2 пакета проси иначе язва начнется)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.10.20 - 11:22
Цитата:
а как ты определил что это про тебя?
продолжаешь обгладывать все посты.
abaika95:
Молоко за вредность хоть выдают? По 2 пакета проси иначе язва начнется)
Молоко за вредность хоть выдают? По 2 пакета проси иначе язва начнется)
а как ты определил что это про тебя?
продолжаешь обгладывать все посты.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2039
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.10.20 - 15:54
Цитата:
Юморной мужик! Похохотала!
И богат идеями!
alex_60:
«У меня возникла идея: я буду выкладывать все что я ем за день. Мои друзья будут мне говорить: "Как тебе не стыдно!". Врать я не буду, я буду честно выкладывать. И мне придется меньше есть. И тогда я похудею. Вместе с ходьбой, конечно», — решил Костин.
«У меня возникла идея: я буду выкладывать все что я ем за день. Мои друзья будут мне говорить: "Как тебе не стыдно!". Врать я не буду, я буду честно выкладывать. И мне придется меньше есть. И тогда я похудею. Вместе с ходьбой, конечно», — решил Костин.
Юморной мужик! Похохотала!
И богат идеями!
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.10.20 - 19:04
Раз завели сегодня разговор про это.
Вот пишут
///Экс-сотрудника ДКНБ по Алматинской области осудили за насильственные действия сексуального характера и пытки в отношении трансгендера Виктории Беркходжаевой, отбывающей наказание в женской колонии в Жаугашты.
Дали 5.5
Кроме того, подсудимый лишен звания "майор". //
Вот пишут
///Экс-сотрудника ДКНБ по Алматинской области осудили за насильственные действия сексуального характера и пытки в отношении трансгендера Виктории Беркходжаевой, отбывающей наказание в женской колонии в Жаугашты.
Дали 5.5
Кроме того, подсудимый лишен звания "майор". //
-
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