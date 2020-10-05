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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 870 из 870«1...868869870
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9570
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.10.20 - 10:05
#13036
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важная новость с политических полей.
Света Тихановская получила грамоту
от непризнанного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9570
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.10.20 - 22:08
#13037
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Нашим отдельным чиновникам тоже бы не помешало..
///Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин со слезами на глазах на видео пообещал начать худеть. Ролик он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. «У меня возникла идея: я буду выкладывать все что я ем за день. Мои друзья будут мне говорить: "Как тебе не стыдно!". Врать я не буду, я буду честно выкладывать. И мне придется меньше есть. И тогда я похудею. Вместе с ходьбой, конечно», — решил Костин.//
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7910
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.10.20 - 22:11
#13038
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Цитата:
alex_60:
У меня возникла идея: я буду выкладывать все что я ем за день

Плагиат, он идею у 112 спер))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7910
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.10.20 - 22:15
#13039
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Цитата:
alex_60:
важная новость с политических полей. Света Тихановская получила грамоту от непризнанного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Французу теперь тоже такая грамота полагается?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9570
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.10.20 - 22:21
#13040
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Цитата:
maxsaf:
Плагиат, он идею у 112 спер))


В принципе да.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9570
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.10.20 - 22:23
#13041
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Цитата:
maxsaf:


После Навального наверное, они с Гуайдо
Одну школу в штатах кончали.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7910
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.10.20 - 06:24
#13042
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Из Киргизии запрос на такую же грамоту еще не поступал?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9570
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.10.20 - 09:56
#13043
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Цитата:
maxsaf:
Из Киргизии запрос на такую же грамоту еще не поступал?))


//После этого они взломали двери депутатских кабинетов, разгромили оргтехнику и принялись выносить оттуда книги, сувениры и ценные вещи//

пока неясно,кто из этих мародеров и погромщиков
станет президентом.
кто больше всех вынес наверное.
как определятся, так и грамота о Гуайдо поступит.
но люди видать умные, книги выносят, значит читать любят.

[Исправлено: alex_60, 06.10.2020 - 09:57]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9570
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.10.20 - 11:06
#13044
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тяжела работа провокатора на форуме.
с раннего утра и до после полуночи.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5299
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.10.20 - 11:16
#13045
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Цитата-/тяжела работа провокатора на форуме/



Молоко за вредность хоть выдают? По 2 пакета проси иначе язва начнется)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9570
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.10.20 - 11:22
#13046
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Цитата:
abaika95:
Молоко за вредность хоть выдают? По 2 пакета проси иначе язва начнется)


а как ты определил что это про тебя?
продолжаешь обгладывать все посты.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2039
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.10.20 - 15:54
#13047
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Цитата:
alex_60:
«У меня возникла идея: я буду выкладывать все что я ем за день. Мои друзья будут мне говорить: "Как тебе не стыдно!". Врать я не буду, я буду честно выкладывать. И мне придется меньше есть. И тогда я похудею. Вместе с ходьбой, конечно», — решил Костин.



Юморной мужик! Похохотала!
И богат идеями! :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9570
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.10.20 - 19:04
#13048
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Раз завели сегодня разговор про это.
Вот пишут
///Экс-сотрудника ДКНБ по Алматинской области осудили за насильственные действия сексуального характера и пытки в отношении трансгендера Виктории Беркходжаевой, отбывающей наказание в женской колонии в Жаугашты.
Дали 5.5
Кроме того, подсудимый лишен звания "майор". //
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