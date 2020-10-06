Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом

Отправлено: - 11:43

Цитата-/сменила ориентацию и примкнула к стану тех, кого подлизайка называет поуехавшими./





Юлий в твоём случае если мужчина меняет сексуальную ориентацию то он становится геем, если ты конечно не как та Джаконда поменял и пол вдовесок и сразу переметнулся в стан лесбиянок,вообщем молодец,хвалю тебя что ты нашел себя хоть в чем-то!)











Пропустили момент по Кыргызстану

Там же давеча вроде как набрала больше голосов в парламенте, партия которая добивается присоединению к РФ а тут на тебе революшн,совпадение?