Отправлено: - 21:35

drakon:

Помнишь, наверное?.

Цитата:У вас даже спиртное уцененное смотрю.У нас вроде по закону меньше какой то цифры нельзя. Даже не знаю сколько водка сейчас стоит.В этом году не покупал.