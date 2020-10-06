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≡ Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40038
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:09
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Сторонники партий, не прошедших в законодательный орган республики, протаранили ворота грузовиком, после чего ворвались внутрь. По сообщениям очевидцев, за несколько минут до этого из здания парламента выехала колонна автомобилей.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7909
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:37
#15
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Цитата:
юля елиссева:
кого подлизайка называет поуехавшими.

О как. А че так?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5298
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:43
#16
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Цитата-/сменила ориентацию и примкнула к стану тех, кого подлизайка называет поуехавшими./


Юлий в твоём случае если мужчина меняет сексуальную ориентацию то он становится геем, если ты конечно не как та Джаконда поменял и пол вдовесок и сразу переметнулся в стан лесбиянок,вообщем молодец,хвалю тебя что ты нашел себя хоть в чем-то!)





Пропустили момент по Кыргызстану
Там же давеча вроде как набрала больше голосов в парламенте, партия которая добивается присоединению к РФ а тут на тебе революшн,совпадение?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5298
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:45
#17
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Цитата-/как. А че так?/



Ну ты же видел как с джокондой обошлись у нас,вот он и уехал)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20198
Re: Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:48
#18
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Цитата:
юля елиссева:
поуехавшими.

Юля, я Вас - приветствую!... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9567
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 12:16
#19
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Цитата:
drakon: Юля, я Вас - приветствую!...


тоже тогда флаг такой же выставляй.
ну,без звезды можешь.
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