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≡ Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40038
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:09
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Сторонники партий, не прошедших в законодательный орган республики, протаранили ворота грузовиком, после чего ворвались внутрь. По сообщениям очевидцев, за несколько минут до этого из здания парламента выехала колонна автомобилей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5298
Re: Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:09
#1
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Ну все теперь заживут лучше прежнего) примерно как в/на Украине заживут теперь, не больше ни меньше!)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1788
Re: Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:25
#2
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Молодцы кыргызы! Как только очередной президент начинает заворовываться и не исполнять обещаний, гонят его поганой метлой. Нет у людей рабской психологии!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13200
Re: Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:29
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Молодцы кыргызы!

Да езжай ты уже в "свободную" страну, чего сидишь в "тоталитарном" Казахстане?
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3690
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:40
#4
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Всё будет повторяться, и диктаторы, и дураки, и кровь.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1788
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:43
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Да езжай ты уже в "свободную" страну, чего сидишь в "тоталитарном" Казахстане?

2 тысячи лет уже на своей родной земле рода танай живу, так что не уеду, не дождетесь :)
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
582
Re: Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:48
#6
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Цитата:
юля елиссева:
Молодцы

а у меня вопрос оффтоп:
чем руководствовался/-лась Юлия/Юлий при смене фото дженщины на флаг ЛГБТ со звездой Давида? какойт-о есть посыл?
может кто-то уже затрагивал эту тему, мог пропустить. весьма любопытно
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3025
Re: Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:58
#7
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Цитата:
юля елиссева:
Молодцы кыргызы! Как только очередной президент начинает заворовываться и не исполнять обещаний, гонят его поганой метлой. Нет у людей рабской психологии!

К сожалению вы не правы. В такие вот заварушки очень часто начинают лезть люди и/или страны, у которых свои интересы и в итоге народ как пушечное мясо. Они вроде свергнуть свергли, а поставить не поставили и получается еще хуже чем было.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5298
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:05
#8
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Цитата-/Да езжай ты уже в "свободную" страну, чего сидишь в "тоталитарном" Казахстане?/



Он не может,у него лапки и рабское мышление,так что пока в революциях без Дяди Юли как-нибудь,сами сами ...)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1788
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:18
#9
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Цитата:
директор пляжа:
лась Юлия/Юлий при смене фото дженщины на флаг ЛГБТ со звездой Давида?

считай, что я живущая в Израиле лесбиянка :)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1788
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:20
#10
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Цитата:
Сергей_я:
Они вроде свергнуть свергли, а поставить не поставили и получается еще хуже чем было.

да, так всегда было и будет при любой революции. Те, кто хочет перемен идет на баррикады и гибнет свергая старую власть. А плодами революции пользуются те кто во время штурма стоял в сторонке...
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3690
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:24
#11
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Цитата:
юля елиссева:
считай, что я живущая в Израиле лесбиянка :)

Как интересно ))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9567
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:25
#12
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Цитата:
юля елиссева:
2 тысячи лет уже на своей родной земле рода танай живу

Цитата:
юля елиссева:
я живущая в Израиле лесбиянка :)


нестыковка.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1788
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:27
#13
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Цитата:
peshexod:
Как интересно ))

сменила ориентацию и примкнула к стану тех, кого подлизайка называет поуехавшими.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1788
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:29
#14
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Цитата:
alex_60:
нестыковка.

а что мешает иметь вид на жительство и жить по переменке в разных странах?
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