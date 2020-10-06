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Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40038
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:09
Сторонники партий, не прошедших в законодательный орган республики, протаранили ворота грузовиком, после чего ворвались внутрь. По сообщениям очевидцев, за несколько минут до этого из здания парламента выехала колонна автомобилей.
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Re: Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:09
Ну все теперь заживут лучше прежнего) примерно как в/на Украине заживут теперь, не больше ни меньше!)
Re: Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:25
Молодцы кыргызы! Как только очередной президент начинает заворовываться и не исполнять обещаний, гонят его поганой метлой. Нет у людей рабской психологии!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13200
Re: Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:29
Цитата:
Да езжай ты уже в "свободную" страну, чего сидишь в "тоталитарном" Казахстане?
юля елиссева:
Молодцы кыргызы!
Молодцы кыргызы!
Да езжай ты уже в "свободную" страну, чего сидишь в "тоталитарном" Казахстане?
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:40
Всё будет повторяться, и диктаторы, и дураки, и кровь.
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:43
Цитата:
2 тысячи лет уже на своей родной земле рода танай живу, так что не уеду, не дождетесь :)
Victor Yang:
Да езжай ты уже в "свободную" страну, чего сидишь в "тоталитарном" Казахстане?
Да езжай ты уже в "свободную" страну, чего сидишь в "тоталитарном" Казахстане?
2 тысячи лет уже на своей родной земле рода танай живу, так что не уеду, не дождетесь :)
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 582
Re: Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:48
Цитата:
а у меня вопрос оффтоп:
чем руководствовался/-лась Юлия/Юлий при смене фото дженщины на флаг ЛГБТ со звездой Давида? какойт-о есть посыл?
может кто-то уже затрагивал эту тему, мог пропустить. весьма любопытно
юля елиссева:
Молодцы
Молодцы
а у меня вопрос оффтоп:
чем руководствовался/-лась Юлия/Юлий при смене фото дженщины на флаг ЛГБТ со звездой Давида? какойт-о есть посыл?
может кто-то уже затрагивал эту тему, мог пропустить. весьма любопытно
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3025
Re: Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:58
Цитата:
К сожалению вы не правы. В такие вот заварушки очень часто начинают лезть люди и/или страны, у которых свои интересы и в итоге народ как пушечное мясо. Они вроде свергнуть свергли, а поставить не поставили и получается еще хуже чем было.
юля елиссева:
Молодцы кыргызы! Как только очередной президент начинает заворовываться и не исполнять обещаний, гонят его поганой метлой. Нет у людей рабской психологии!
Молодцы кыргызы! Как только очередной президент начинает заворовываться и не исполнять обещаний, гонят его поганой метлой. Нет у людей рабской психологии!
К сожалению вы не правы. В такие вот заварушки очень часто начинают лезть люди и/или страны, у которых свои интересы и в итоге народ как пушечное мясо. Они вроде свергнуть свергли, а поставить не поставили и получается еще хуже чем было.
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:05
Цитата-/Да езжай ты уже в "свободную" страну, чего сидишь в "тоталитарном" Казахстане?/
Он не может,у него лапки и рабское мышление,так что пока в революциях без Дяди Юли как-нибудь,сами сами ...)
Он не может,у него лапки и рабское мышление,так что пока в революциях без Дяди Юли как-нибудь,сами сами ...)
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:18
Цитата:
считай, что я живущая в Израиле лесбиянка :)
директор пляжа:
лась Юлия/Юлий при смене фото дженщины на флаг ЛГБТ со звездой Давида?
лась Юлия/Юлий при смене фото дженщины на флаг ЛГБТ со звездой Давида?
считай, что я живущая в Израиле лесбиянка :)
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:20
Цитата:
да, так всегда было и будет при любой революции. Те, кто хочет перемен идет на баррикады и гибнет свергая старую власть. А плодами революции пользуются те кто во время штурма стоял в сторонке...
Сергей_я:
Они вроде свергнуть свергли, а поставить не поставили и получается еще хуже чем было.
Они вроде свергнуть свергли, а поставить не поставили и получается еще хуже чем было.
да, так всегда было и будет при любой революции. Те, кто хочет перемен идет на баррикады и гибнет свергая старую власть. А плодами революции пользуются те кто во время штурма стоял в сторонке...
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:24
Цитата:
Как интересно ))
юля елиссева:
считай, что я живущая в Израиле лесбиянка :)
считай, что я живущая в Израиле лесбиянка :)
Как интересно ))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9567
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:25
Цитата:
Цитата:
нестыковка.
юля елиссева:
2 тысячи лет уже на своей родной земле рода танай живу
2 тысячи лет уже на своей родной земле рода танай живу
Цитата:
юля елиссева:
я живущая в Израиле лесбиянка :)
я живущая в Израиле лесбиянка :)
нестыковка.
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:27
Цитата:
сменила ориентацию и примкнула к стану тех, кого подлизайка называет поуехавшими.
peshexod:
Как интересно ))
Как интересно ))
сменила ориентацию и примкнула к стану тех, кого подлизайка называет поуехавшими.
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 11:29
Цитата:
а что мешает иметь вид на жительство и жить по переменке в разных странах?
alex_60:
нестыковка.
нестыковка.
а что мешает иметь вид на жительство и жить по переменке в разных странах?
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