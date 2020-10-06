Отправлено: - 10:43

Victor Yang:

Да езжай ты уже в "свободную" страну, чего сидишь в "тоталитарном" Казахстане?

Цитата:2 тысячи лет уже на своей родной земле рода танай живу, так что не уеду, не дождетесь :)