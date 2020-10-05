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Назначен новый аким города Рудного
Назначен новый аким города Рудного
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40037
Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 17:50
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов по согласованию с депутатами Рудненского городского маслихата назначил своим распоряжением и представил местному активу нового акима Рудного Куандыка Испергенова.
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Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 17:50
"На лицо" здесь явно избыток веса. Или он больной, сахарный...?
Пуговица, нижняя, не сходиться
А ведь ему всего 50 лет!
Видно у нас больше некого ставить.
Имею ввиду, "своих надежных" маловато...
Пуговица, нижняя, не сходиться
А ведь ему всего 50 лет!
Видно у нас больше некого ставить.
Имею ввиду, "своих надежных" маловато...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4138
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 18:48
Ну и славненько, лучше прежнего теперь заживём, хорошо да как!
(Пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 2
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 19:14
Ну вот и здравствуйте новый аким моего города! Я вас не ждала, вы как как не званный гость, хуже "татарина". Да это я писала, что вы не пара и возможно еще одно разочарование, хотелось бы конечно ошибиться. Но пока вы начали немного не так. Мы будем очень категоричны к вам. И если только дадите повод, захейтим "будь здоров"! так что не расслабляйтесь!
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 20:13
Цитата-/На лицо" здесь явно избыток веса. Или он больной, сахарный...?Пуговица, нижняя, не сходиться/
Вроде как по этикету не всегда нижняя пуговица должна быть застегнута?......хотя ладно,это сейчас важно)
Цитата-/Видно у нас больше некого ставить.Имею ввиду, "своих надежных" маловато.../
Кушмурунцев вообще мало в мире а надежных ещё меньше)
Цитата-/Но пока вы начали немного не так. Мы будем очень категоричны к вам. И если только дадите повод, захейтим "будь здоров"! так что не расслабляйтесь!/
Ещё раз доказывает факт того что в Рудном завелась "партия бабок" которых хлебом не корми а дай посудачить и обсудить любое решение властей) это не гражданское общество даже не надумывайте там себе,это как раз "партия бабок" не больше не меньше)
Вроде как по этикету не всегда нижняя пуговица должна быть застегнута?......хотя ладно,это сейчас важно)
Цитата-/Видно у нас больше некого ставить.Имею ввиду, "своих надежных" маловато.../
Кушмурунцев вообще мало в мире а надежных ещё меньше)
Цитата-/Но пока вы начали немного не так. Мы будем очень категоричны к вам. И если только дадите повод, захейтим "будь здоров"! так что не расслабляйтесь!/
Ещё раз доказывает факт того что в Рудном завелась "партия бабок" которых хлебом не корми а дай посудачить и обсудить любое решение властей) это не гражданское общество даже не надумывайте там себе,это как раз "партия бабок" не больше не меньше)
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 20:31
Цитата:
Ошибаетесь, кушмурунцев по всему миру очень даже много, на счет надежных не могу сказать-не считал. Под своими надежными я подразумевал тех кто подходит сообществу акимов:- аким области - акимы районов- акимы сел, всякие замы акимов... чтобы соответствовали.
abaika95:
Кушмурунцев вообще мало в мире а надежных ещё меньше)
Кушмурунцев вообще мало в мире а надежных ещё меньше)
Ошибаетесь, кушмурунцев по всему миру очень даже много, на счет надежных не могу сказать-не считал. Под своими надежными я подразумевал тех кто подходит сообществу акимов:- аким области - акимы районов- акимы сел, всякие замы акимов... чтобы соответствовали.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7908
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 20:37
Цитата:
Зависит от количества пуговиц. К примеру если три, то на среднюю, если четыре - то на все
abaika95:
Вроде как по этикету не всегда нижняя пуговица должна быть застегнута?.
Вроде как по этикету не всегда нижняя пуговица должна быть застегнута?.
Зависит от количества пуговиц. К примеру если три, то на среднюю, если четыре - то на все
Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 06.10.20 - 00:13
Цитата:
судя по другим подобным назначениям вас ждет разочарование
[Исправлено: Кушмурунец23, 06.10.2020 - 00:14]
Виктория Коган:
вы не пара и возможно еще одно разочарование, хотелось бы конечно ошибиться.
вы не пара и возможно еще одно разочарование, хотелось бы конечно ошибиться.
судя по другим подобным назначениям вас ждет разочарование
[Исправлено: Кушмурунец23, 06.10.2020 - 00:14]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 481
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 06.10.20 - 08:53
или сядет или пропнут. Судя по тому как его уже радостно приняли рудничане- слава идёт впереди него.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1779
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 06.10.20 - 08:58
Господи, сколько же лошадок упокоилось в чреве свеженазначенного акима Рудного? Даже костюм на пузе не застегивается. Тесты на поедание беша им что ли устраивают, прежде чем на должность назначить?
Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 06.10.20 - 10:12
Цитата-/Судя по тому как его уже радостно приняли рудничане- слава идёт впереди него./
Где и как его рудничане приняли? Тебе на Украину доклад отправили уже как его рудничане приняли?)
Цитата-/Господи, сколько же лошадок упокоилось в чреве свеженазначенного акима Рудного?/
Чуть больше чем в Кулагине)
Где и как его рудничане приняли? Тебе на Украину доклад отправили уже как его рудничане приняли?)
Цитата-/Господи, сколько же лошадок упокоилось в чреве свеженазначенного акима Рудного?/
Чуть больше чем в Кулагине)
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