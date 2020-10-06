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≡ Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40037
Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:09
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Сторонники партий, не прошедших в законодательный орган республики, протаранили ворота грузовиком, после чего ворвались внутрь. По сообщениям очевидцев, за несколько минут до этого из здания парламента выехала колонна автомобилей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5292
Re: Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом
Отправлено: 06.10.20 - 10:09
#1
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Ну все теперь заживут лучше прежнего) примерно как в/на Украине заживут теперь, не больше ни меньше!)
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