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"Права истцов не нарушены" - суд признал законным строительство общежития медколледжа в Костанае
"Права истцов не нарушены" - суд признал законным строительство общежития медколледжа в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40035
"Права истцов не нарушены" - суд признал законным строительство общежития медколледжа в Костанае
Отправлено: 05.10.20 - 17:00
Ранее истцам удалось добиться приостановления стройки на время судебного процесса. Правда, за время разбирательств подрядчик успел возвести еще 2 этажа.
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"Права истцов не нарушены" - суд признал законным строительство общежития медколледжа в Костанае
Отправлено: 05.10.20 - 21:35
Цитата:
Чувствуется предпринимательская смекалка
Добринцофф:
Куплю недорого квартиру в доме № 92 по ул. Гоголя и № 183 по ул. Баймагамбетова,писать в личку.
Куплю недорого квартиру в доме № 92 по ул. Гоголя и № 183 по ул. Баймагамбетова,писать в личку.
Чувствуется предпринимательская смекалка
"Права истцов не нарушены" - суд признал законным строительство общежития медколледжа в Костанае
Отправлено: 05.10.20 - 21:38
Моё мнение (основано на мнении жителей этих домов, моих друзей, комментариях в сети, знакомых и не знакомых мне людей) Существует договоренность между АО "Рудныйсоколовстрой" (подрядчик) и областным руководством о продолжении строительства не смотря на определения и решения суда, через возможные штрафы и санкции, после чего руководство области вмешается уже в судебный процесс.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.07.20
- Сообщений:
- 97
Re: "Права истцов не нарушены" - суд признал законным...
Отправлено: 05.10.20 - 21:40
Жители домов и я, все же надеялись на справедливое и законное решение суда.
Рассчитывали на независимость судебной системы от .....
Как написал юля елиссева: да здравствует наш костанайские суд, самый...
Только он и в самом деле, самый....
Да, теперь, наверняка построят 9 этажей.
Но мне кажется, жители будут продолжать бороться: обратятся в областной и Верховный суд.
Благодарю аlex_60 за комментарий.
А злопохатели радуйтесь, пишите комментарии.
Не каждому дано быть личностью, иметь характер, бороться за свои права.
Даже когда мало шансов.
А быть диванным критиком и мудрецов это очень легко.
Рассчитывали на независимость судебной системы от .....
Как написал юля елиссева: да здравствует наш костанайские суд, самый...
Только он и в самом деле, самый....
Да, теперь, наверняка построят 9 этажей.
Но мне кажется, жители будут продолжать бороться: обратятся в областной и Верховный суд.
Благодарю аlex_60 за комментарий.
А злопохатели радуйтесь, пишите комментарии.
Не каждому дано быть личностью, иметь характер, бороться за свои права.
Даже когда мало шансов.
А быть диванным критиком и мудрецов это очень легко.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9560
"Права истцов не нарушены" - суд признал законным строительство общежития медколледжа в Костанае
Отправлено: 05.10.20 - 21:40
Может это и не общежитие строят.
Как напротив почты, строили, строили что то, какой фонд, тазылык или кто, а оказалась не то что говорили.земля то эта как понял колледжу не принадлежит.
[Исправлено: alex_60, 05.10.2020 - 21:47]
Как напротив почты, строили, строили что то, какой фонд, тазылык или кто, а оказалась не то что говорили.земля то эта как понял колледжу не принадлежит.
[Исправлено: alex_60, 05.10.2020 - 21:47]
"Права истцов не нарушены" - суд признал законным строительство общежития медколледжа в Костанае
Отправлено: 05.10.20 - 21:47
Цитата:
Через пару лет, построят медколледжу новый корпус и новые общежития, потому как необходимость созрела давно, а эти здания выкупит свой уже известный человек за копейки и сделает бизнес-центр или скорее всего общага и останется общагой, только уже не для студентов и доход пойдёт в чей то карман.
Можете и к бабке не ходить.
Красивые слова и программы - это для легитимности.
alex_60:
Может это и не общежитие строят. Как напротив почты, строили, строили что то, какой фонд, тазылык или кто, а оказалась не то что говорили.
Может это и не общежитие строят. Как напротив почты, строили, строили что то, какой фонд, тазылык или кто, а оказалась не то что говорили.
Через пару лет, построят медколледжу новый корпус и новые общежития, потому как необходимость созрела давно, а эти здания выкупит свой уже известный человек за копейки и сделает бизнес-центр или скорее всего общага и останется общагой, только уже не для студентов и доход пойдёт в чей то карман.
Можете и к бабке не ходить.
Красивые слова и программы - это для легитимности.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7908
"Права истцов не нарушены" - суд признал законным строительство общежития медколледжа в Костанае
Отправлено: 05.10.20 - 21:53
Цитата:
В казахско-французском центре много французов? ))
alex_60:
Может это и не общежитие строят
Может это и не общежитие строят
В казахско-французском центре много французов? ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5708
Re: "Права истцов не нарушены" - суд признал законным...
Отправлено: 05.10.20 - 22:09
Интересный проект конечно. Меня лично уже сейчас пугает, как бы это чудо архитектуры не рухнуло. А они ещё 4-ре этажа возводить собираются. Ну ну. По весне как бы не поплыл куда и не придавил кого.
"Права истцов не нарушены" - суд признал законным строительство общежития медколледжа в Костанае
Отправлено: 05.10.20 - 23:22
Цитата:
Делая упор на программу - вы лишь продлите себе удовольствие жить рядом со стройкой. Ну признают то что на ту дату нельзя было в рамках этой программы строить, остановят стройку, начнётся следующий год, бюджет перераспределят и возобновят стройку по той же программе от другой даты, но уже с тем что в рамках этой программы МОЖНО строить. Всё! Обвинять РГП Госэкспертиза в неправильном заключении - это всё равно что прокуратуру или КНБ обвинять в неправомерных действиях - выше жаловаться просто некуда.
Да, я согласен - сейчас в Казахстане нормы очень расплывчато написаны, чего-то не хватает для конкретики, но именно на них опираются проектировщики и эксперты. Если нет прямого или косвенного запрета - значит разрешено. Не исключаю, что в прежних нормах было лучше, четче и удобней, но они, к сожалению, уже не действуют.
Цитата:
Номинально - нужно читать газеты. Объявление об общественных слушаниях БЫЛО обязательно. Но я понимаю, что это нереально - и именно в этом моменте закон нужно как-то менять. Но действующий закон не нарушен.
Цитата:
Это хитро. Земля - в черте города, ни за кем не закреплена. По какой причине город (хозяин) не может им воспользоваться? Надо было оформлять в своё время, значит. И ещё - что значит "полноценная территория"? Какова её площадь и почему именно такая? Может, вы потом десятки гектар туда захотите? Если вы где-то нашли такие нормы - почему в суде именно на это не давили?
Цитата:
Общежитие - это тоже ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ. Оно практически ничем не отличается от вашего дома. Почему у него не может быть общего двора с вашим домом?
Цитата:
Какие нормы это нарушает? Для проезда пожарной машины достаточно 3,5 метра. Для удобства - тротуар 0,75 м, по 3 метра зелёная зона до каждого здания. Это 10,25 м, а это значительно меньше имеющихся у вас 18-ти.
Тут везде нужно смотреть в нормативы - если где-то они нарушены - можно смело доказывать. Если нет - это всё ваши эмоции, привычки, хотелки и не более.
[Исправлено: Victor Yang, 05.10.2020 - 23:26]
peshexod:
Важность найти нарушения любые и остановить стройку,
Важность найти нарушения любые и остановить стройку,
Делая упор на программу - вы лишь продлите себе удовольствие жить рядом со стройкой. Ну признают то что на ту дату нельзя было в рамках этой программы строить, остановят стройку, начнётся следующий год, бюджет перераспределят и возобновят стройку по той же программе от другой даты, но уже с тем что в рамках этой программы МОЖНО строить. Всё! Обвинять РГП Госэкспертиза в неправильном заключении - это всё равно что прокуратуру или КНБ обвинять в неправомерных действиях - выше жаловаться просто некуда.
Да, я согласен - сейчас в Казахстане нормы очень расплывчато написаны, чего-то не хватает для конкретики, но именно на них опираются проектировщики и эксперты. Если нет прямого или косвенного запрета - значит разрешено. Не исключаю, что в прежних нормах было лучше, четче и удобней, но они, к сожалению, уже не действуют.
Цитата:
peshexod:
Право на полную и достоверную информацию об изменении среды проживания
Право на полную и достоверную информацию об изменении среды проживания
Номинально - нужно читать газеты. Объявление об общественных слушаниях БЫЛО обязательно. Но я понимаю, что это нереально - и именно в этом моменте закон нужно как-то менять. Но действующий закон не нарушен.
Цитата:
peshexod:
Также право на полноценную придомовую территорию и даже тогда когда нет кондоминиума на землю.
Также право на полноценную придомовую территорию и даже тогда когда нет кондоминиума на землю.
Это хитро. Земля - в черте города, ни за кем не закреплена. По какой причине город (хозяин) не может им воспользоваться? Надо было оформлять в своё время, значит. И ещё - что значит "полноценная территория"? Какова её площадь и почему именно такая? Может, вы потом десятки гектар туда захотите? Если вы где-то нашли такие нормы - почему в суде именно на это не давили?
Цитата:
peshexod:
У общежития тоже нет территории куда они могли просто выйти и теперь двор домов будет ещё и двором общежития.
У общежития тоже нет территории куда они могли просто выйти и теперь двор домов будет ещё и двором общежития.
Общежитие - это тоже ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ. Оно практически ничем не отличается от вашего дома. Почему у него не может быть общего двора с вашим домом?
Цитата:
peshexod:
Расстояние от стен дома 183 и общежития менее 18 метров, отнимите отсюда ступеньки подъезда и входную группу общежития.
Расстояние от стен дома 183 и общежития менее 18 метров, отнимите отсюда ступеньки подъезда и входную группу общежития.
Какие нормы это нарушает? Для проезда пожарной машины достаточно 3,5 метра. Для удобства - тротуар 0,75 м, по 3 метра зелёная зона до каждого здания. Это 10,25 м, а это значительно меньше имеющихся у вас 18-ти.
Тут везде нужно смотреть в нормативы - если где-то они нарушены - можно смело доказывать. Если нет - это всё ваши эмоции, привычки, хотелки и не более.
[Исправлено: Victor Yang, 05.10.2020 - 23:26]
"Права истцов не нарушены" - суд признал законным строительство общежития медколледжа в Костанае
Отправлено: 06.10.20 - 08:09
Цитата:
Программа - это одно из ... Нарушен генеральный план города Костанай в части высотности зданий, в этом районе застройка обозначена как 3-5 этажная и архитектура подписала именно 5 этажей, потом появился документ уже без этажей - просто общежитие на 250 мест и уже вроде как в проекте всплыло 9.
Цитата:
Была заметка в Ленинском пути о начале строительства 14 мая 2020 года и 20 мая оно официально началось, никаких слушаний не было.
Цитата:
Есть нормы, которые предусматривают автостоянки, детские площадки, спортивные и для сушки белья даже, но есть и другие, которые их сокращают, там точно чёрт ногу сломит, но именно этим и апеллируют.
Главное другое - если поставили цель отжать двор то и отжимают и жители по боку, в этом и есть причина обиды и злости жителей.
Власть не за народ (открытие, да? ))) Тупо надо освоить и распилить.
Цитата:
Это тоже напрягает жителей, студенты и сейчас окуривают подъезды на переменах, а теперь круглосуточно в нашем дворе будут тусить.
Цитата:
Есть нормы, которые регламентируют между длинными сторонами 20 метров для 5 этажного здания, а тут 9 Карл! Но точно сказать не могу какой именно снип.
Victor Yang:
Делая упор на программу
Делая упор на программу
Программа - это одно из ... Нарушен генеральный план города Костанай в части высотности зданий, в этом районе застройка обозначена как 3-5 этажная и архитектура подписала именно 5 этажей, потом появился документ уже без этажей - просто общежитие на 250 мест и уже вроде как в проекте всплыло 9.
Цитата:
Victor Yang:
Номинально - нужно читать газеты. Объявление об общественных слушаниях БЫЛО обязательно.
Номинально - нужно читать газеты. Объявление об общественных слушаниях БЫЛО обязательно.
Была заметка в Ленинском пути о начале строительства 14 мая 2020 года и 20 мая оно официально началось, никаких слушаний не было.
Цитата:
Victor Yang:
Какова её площадь и почему именно такая? Может, вы потом десятки гектар туда захотите?
Какова её площадь и почему именно такая? Может, вы потом десятки гектар туда захотите?
Есть нормы, которые предусматривают автостоянки, детские площадки, спортивные и для сушки белья даже, но есть и другие, которые их сокращают, там точно чёрт ногу сломит, но именно этим и апеллируют.
Главное другое - если поставили цель отжать двор то и отжимают и жители по боку, в этом и есть причина обиды и злости жителей.
Власть не за народ (открытие, да? ))) Тупо надо освоить и распилить.
Цитата:
Victor Yang:
Общежитие - это тоже ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ. Оно практически ничем не отличается от вашего дома. Почему у него не может быть общего двора с вашим домом?
Общежитие - это тоже ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ. Оно практически ничем не отличается от вашего дома. Почему у него не может быть общего двора с вашим домом?
Это тоже напрягает жителей, студенты и сейчас окуривают подъезды на переменах, а теперь круглосуточно в нашем дворе будут тусить.
Цитата:
Victor Yang:
Какие нормы это нарушает?
Какие нормы это нарушает?
Есть нормы, которые регламентируют между длинными сторонами 20 метров для 5 этажного здания, а тут 9 Карл! Но точно сказать не могу какой именно снип.
"Права истцов не нарушены" - суд признал законным строительство общежития медколледжа в Костанае
Отправлено: 06.10.20 - 09:21
Цитата:
Без слушаний проект не утверждается. Они проводятся на завершающем этапе проекта. На портал экспертизы прикрепляется скан объявления.
Цитата:
А студенты, которые будут жить в общежитии - не народ? Или жильцы "народнее"?
Цитата:
Если они нарушают ваши права - боритесь, вызывайте полицию, пишите руководству колледжа.
Цитата:
Ну вот опять... А я скажу что есть закон, который позволяет "тройкам" судить человека и тут же расстреливать его. Но точно не могу сказать какой именно закон.
Так понятнее? Возможно, такие нормы БЫЛИ ранее, но сейчас они уже не действуют.
peshexod:
Была заметка в Ленинском пути о начале строительства 14 мая 2020 года и 20 мая оно официально началось, никаких слушаний не было.
Была заметка в Ленинском пути о начале строительства 14 мая 2020 года и 20 мая оно официально началось, никаких слушаний не было.
Без слушаний проект не утверждается. Они проводятся на завершающем этапе проекта. На портал экспертизы прикрепляется скан объявления.
Цитата:
peshexod:
Власть не за народ
Власть не за народ
А студенты, которые будут жить в общежитии - не народ? Или жильцы "народнее"?
Цитата:
peshexod:
студенты и сейчас окуривают подъезды на переменах, а теперь круглосуточно в нашем дворе будут тусить.
студенты и сейчас окуривают подъезды на переменах, а теперь круглосуточно в нашем дворе будут тусить.
Если они нарушают ваши права - боритесь, вызывайте полицию, пишите руководству колледжа.
Цитата:
peshexod:
Есть нормы, которые регламентируют между длинными сторонами 20 метров для 5 этажного здания, а тут 9 Карл! Но точно сказать не могу какой именно снип.
Есть нормы, которые регламентируют между длинными сторонами 20 метров для 5 этажного здания, а тут 9 Карл! Но точно сказать не могу какой именно снип.
Ну вот опять... А я скажу что есть закон, который позволяет "тройкам" судить человека и тут же расстреливать его. Но точно не могу сказать какой именно закон.
Так понятнее? Возможно, такие нормы БЫЛИ ранее, но сейчас они уже не действуют.
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