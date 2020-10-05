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≡ Назначен новый аким города Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40035
Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 17:50
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Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов по согласованию с депутатами Рудненского городского маслихата назначил своим распоряжением и представил местному активу нового акима Рудного Куандыка Испергенова.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
488
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 17:50
#1
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"На лицо" здесь явно избыток веса. Или он больной, сахарный...?
Пуговица, нижняя, не сходиться
А ведь ему всего 50 лет!
Видно у нас больше некого ставить.
Имею ввиду, "своих надежных" маловато...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4138
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 18:48
#2
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Ну и славненько, лучше прежнего теперь заживём, хорошо да как!
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Виктория Коган
§ Виктория Коган
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
2
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 19:14
#3
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Ну вот и здравствуйте новый аким моего города! Я вас не ждала, вы как как не званный гость, хуже "татарина". Да это я писала, что вы не пара и возможно еще одно разочарование, хотелось бы конечно ошибиться. Но пока вы начали немного не так. Мы будем очень категоричны к вам. И если только дадите повод, захейтим "будь здоров"! так что не расслабляйтесь!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5289
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 20:13
#4
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Цитата-/На лицо" здесь явно избыток веса. Или он больной, сахарный...?Пуговица, нижняя, не сходиться/




Вроде как по этикету не всегда нижняя пуговица должна быть застегнута?......хотя ладно,это сейчас важно)



Цитата-/Видно у нас больше некого ставить.Имею ввиду, "своих надежных" маловато.../



Кушмурунцев вообще мало в мире а надежных ещё меньше)



Цитата-/Но пока вы начали немного не так. Мы будем очень категоричны к вам. И если только дадите повод, захейтим "будь здоров"! так что не расслабляйтесь!/



Ещё раз доказывает факт того что в Рудном завелась "партия бабок" которых хлебом не корми а дай посудачить и обсудить любое решение властей) это не гражданское общество даже не надумывайте там себе,это как раз "партия бабок" не больше не меньше)
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
488
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 20:31
#5
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Цитата:
abaika95:
Кушмурунцев вообще мало в мире а надежных ещё меньше)

Ошибаетесь, кушмурунцев по всему миру очень даже много, на счет надежных не могу сказать-не считал. Под своими надежными я подразумевал тех кто подходит сообществу акимов:- аким области - акимы районов- акимы сел, всякие замы акимов... чтобы соответствовали.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7908
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 20:37
#6
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Цитата:
abaika95:
Вроде как по этикету не всегда нижняя пуговица должна быть застегнута?.

Зависит от количества пуговиц. К примеру если три, то на среднюю, если четыре - то на все :-)
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
488
Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 06.10.20 - 00:13
#7
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Цитата:
Виктория Коган:
вы не пара и возможно еще одно разочарование, хотелось бы конечно ошибиться.

судя по другим подобным назначениям вас ждет разочарование

[Исправлено: Кушмурунец23, 06.10.2020 - 00:14]
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
481
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 06.10.20 - 08:53
#8
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или сядет или пропнут. Судя по тому как его уже радостно приняли рудничане- слава идёт впереди него.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1779
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 06.10.20 - 08:58
#9
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Господи, сколько же лошадок упокоилось в чреве свеженазначенного акима Рудного? Даже костюм на пузе не застегивается. Тесты на поедание беша им что ли устраивают, прежде чем на должность назначить?
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