Отправлено: - 23:22

peshexod:

Важность найти нарушения любые и остановить стройку,

peshexod:

Право на полную и достоверную информацию об изменении среды проживания

peshexod:

Также право на полноценную придомовую территорию и даже тогда когда нет кондоминиума на землю.

peshexod:

У общежития тоже нет территории куда они могли просто выйти и теперь двор домов будет ещё и двором общежития.

peshexod:

Расстояние от стен дома 183 и общежития менее 18 метров, отнимите отсюда ступеньки подъезда и входную группу общежития.

[Исправлено: Victor Yang, 05.10.2020 - 23:26]

Цитата:Делая упор на программу - вы лишь продлите себе удовольствие жить рядом со стройкой. Ну признают то что на ту дату нельзя было в рамках этой программы строить, остановят стройку, начнётся следующий год, бюджет перераспределят и возобновят стройку по той же программе от другой даты, но уже с тем что в рамках этой программы МОЖНО строить. Всё! Обвинять РГП Госэкспертиза в неправильном заключении - это всё равно что прокуратуру или КНБ обвинять в неправомерных действиях - выше жаловаться просто некуда.Да, я согласен - сейчас в Казахстане нормы очень расплывчато написаны, чего-то не хватает для конкретики, но именно на них опираются проектировщики и эксперты. Если нет прямого или косвенного запрета - значит разрешено. Не исключаю, что в прежних нормах было лучше, четче и удобней, но они, к сожалению, уже не действуют.Цитата:Номинально - нужно читать газеты. Объявление об общественных слушаниях БЫЛО обязательно. Но я понимаю, что это нереально - и именно в этом моменте закон нужно как-то менять. Но действующий закон не нарушен.Цитата:Это хитро. Земля - в черте города, ни за кем не закреплена. По какой причине город (хозяин) не может им воспользоваться? Надо было оформлять в своё время, значит. И ещё - что значит "полноценная территория"? Какова её площадь и почему именно такая? Может, вы потом десятки гектар туда захотите? Если вы где-то нашли такие нормы - почему в суде именно на это не давили?Цитата:Общежитие - это тоже ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ. Оно практически ничем не отличается от вашего дома. Почему у него не может быть общего двора с вашим домом?Цитата:Какие нормы это нарушает? Для проезда пожарной машины достаточно 3,5 метра. Для удобства - тротуар 0,75 м, по 3 метра зелёная зона до каждого здания. Это 10,25 м, а это значительно меньше имеющихся у вас 18-ти.Тут везде нужно смотреть в нормативы - если где-то они нарушены - можно смело доказывать. Если нет - это всё ваши эмоции, привычки, хотелки и не более.