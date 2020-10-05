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≡ Не нужно разыгрывать спектакли с передачей взятки - Игорь Рогов о проверках госслужащих
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40034
Не нужно разыгрывать спектакли с передачей взятки - Игорь Рогов о проверках госслужащих
Отправлено: 05.10.20 - 17:56
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Председатель общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции объяснил, что госслужащим будут предлагать взятки и, если они согласятся, то привлекать их будут не к уголовной, а к дисциплинарной ответственности.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
486
Re: Не нужно разыгрывать спектакли с передачей взятки - Игорь...
Отправлено: 05.10.20 - 17:56
#1
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Полностью согласен!Только я думаю, что тогда не кому будет работать...
"Не надо разыгрывать, нести ему в пакете. Предложили, зафиксировано, что он понял, даже не обязательно, чтобы он дал согласие. Как фиксировать согласие? Вряд ли кто-то скажет – я, такой-то, согласен взять взятку. Это может быть кивок, милая улыбка или жест какой-то. И вот если не сообщил, то это другое дело. Было время сообщить, не сделал этого – собирай вещи, на выход с госслужбы", – сказал Игорь Рогов.
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