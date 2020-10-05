Re: Не нужно разыгрывать спектакли с передачей взятки - Игорь...

Отправлено: - 17:56

Полностью согласен!Только я думаю, что тогда не кому будет работать...

"Не надо разыгрывать, нести ему в пакете. Предложили, зафиксировано, что он понял, даже не обязательно, чтобы он дал согласие. Как фиксировать согласие? Вряд ли кто-то скажет – я, такой-то, согласен взять взятку. Это может быть кивок, милая улыбка или жест какой-то. И вот если не сообщил, то это другое дело. Было время сообщить, не сделал этого – собирай вещи, на выход с госслужбы", – сказал Игорь Рогов.