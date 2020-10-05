Re: Назначен новый аким города Рудного

Отправлено: - 20:13

Цитата-/На лицо" здесь явно избыток веса. Или он больной, сахарный...?Пуговица, нижняя, не сходиться/









Вроде как по этикету не всегда нижняя пуговица должна быть застегнута?......хотя ладно,это сейчас важно)







Цитата-/Видно у нас больше некого ставить.Имею ввиду, "своих надежных" маловато.../







Кушмурунцев вообще мало в мире а надежных ещё меньше)







Цитата-/Но пока вы начали немного не так. Мы будем очень категоричны к вам. И если только дадите повод, захейтим "будь здоров"! так что не расслабляйтесь!/







Ещё раз доказывает факт того что в Рудном завелась "партия бабок" которых хлебом не корми а дай посудачить и обсудить любое решение властей) это не гражданское общество даже не надумывайте там себе,это как раз "партия бабок" не больше не меньше)