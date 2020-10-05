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Назначен новый аким города Рудного
Назначен новый аким города Рудного
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40045
Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 17:50
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов по согласованию с депутатами Рудненского городского маслихата назначил своим распоряжением и представил местному активу нового акима Рудного Куандыка Испергенова.
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Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 17:50
"На лицо" здесь явно избыток веса. Или он больной, сахарный...?
Пуговица, нижняя, не сходиться
А ведь ему всего 50 лет!
Видно у нас больше некого ставить.
Имею ввиду, "своих надежных" маловато...
Пуговица, нижняя, не сходиться
А ведь ему всего 50 лет!
Видно у нас больше некого ставить.
Имею ввиду, "своих надежных" маловато...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4139
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 18:48
Ну и славненько, лучше прежнего теперь заживём, хорошо да как!
(Пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 2
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 19:14
Ну вот и здравствуйте новый аким моего города! Я вас не ждала, вы как как не званный гость, хуже "татарина". Да это я писала, что вы не пара и возможно еще одно разочарование, хотелось бы конечно ошибиться. Но пока вы начали немного не так. Мы будем очень категоричны к вам. И если только дадите повод, захейтим "будь здоров"! так что не расслабляйтесь!
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 20:13
Цитата-/На лицо" здесь явно избыток веса. Или он больной, сахарный...?Пуговица, нижняя, не сходиться/
Вроде как по этикету не всегда нижняя пуговица должна быть застегнута?......хотя ладно,это сейчас важно)
Цитата-/Видно у нас больше некого ставить.Имею ввиду, "своих надежных" маловато.../
Кушмурунцев вообще мало в мире а надежных ещё меньше)
Цитата-/Но пока вы начали немного не так. Мы будем очень категоричны к вам. И если только дадите повод, захейтим "будь здоров"! так что не расслабляйтесь!/
Ещё раз доказывает факт того что в Рудном завелась "партия бабок" которых хлебом не корми а дай посудачить и обсудить любое решение властей) это не гражданское общество даже не надумывайте там себе,это как раз "партия бабок" не больше не меньше)
Вроде как по этикету не всегда нижняя пуговица должна быть застегнута?......хотя ладно,это сейчас важно)
Цитата-/Видно у нас больше некого ставить.Имею ввиду, "своих надежных" маловато.../
Кушмурунцев вообще мало в мире а надежных ещё меньше)
Цитата-/Но пока вы начали немного не так. Мы будем очень категоричны к вам. И если только дадите повод, захейтим "будь здоров"! так что не расслабляйтесь!/
Ещё раз доказывает факт того что в Рудном завелась "партия бабок" которых хлебом не корми а дай посудачить и обсудить любое решение властей) это не гражданское общество даже не надумывайте там себе,это как раз "партия бабок" не больше не меньше)
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 20:31
Цитата:
Ошибаетесь, кушмурунцев по всему миру очень даже много, на счет надежных не могу сказать-не считал. Под своими надежными я подразумевал тех кто подходит сообществу акимов:- аким области - акимы районов- акимы сел, всякие замы акимов... чтобы соответствовали.
abaika95:
Кушмурунцев вообще мало в мире а надежных ещё меньше)
Кушмурунцев вообще мало в мире а надежных ещё меньше)
Ошибаетесь, кушмурунцев по всему миру очень даже много, на счет надежных не могу сказать-не считал. Под своими надежными я подразумевал тех кто подходит сообществу акимов:- аким области - акимы районов- акимы сел, всякие замы акимов... чтобы соответствовали.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7916
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 05.10.20 - 20:37
Цитата:
Зависит от количества пуговиц. К примеру если три, то на среднюю, если четыре - то на все
abaika95:
Вроде как по этикету не всегда нижняя пуговица должна быть застегнута?.
Вроде как по этикету не всегда нижняя пуговица должна быть застегнута?.
Зависит от количества пуговиц. К примеру если три, то на среднюю, если четыре - то на все
Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 06.10.20 - 00:13
Цитата:
судя по другим подобным назначениям вас ждет разочарование
[Исправлено: Кушмурунец23, 06.10.2020 - 00:14]
Виктория Коган:
вы не пара и возможно еще одно разочарование, хотелось бы конечно ошибиться.
вы не пара и возможно еще одно разочарование, хотелось бы конечно ошибиться.
судя по другим подобным назначениям вас ждет разочарование
[Исправлено: Кушмурунец23, 06.10.2020 - 00:14]
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 06.10.20 - 08:53
или сядет или пропнут. Судя по тому как его уже радостно приняли рудничане- слава идёт впереди него.
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 06.10.20 - 08:58
Господи, сколько же лошадок упокоилось в чреве свеженазначенного акима Рудного? Даже костюм на пузе не застегивается. Тесты на поедание беша им что ли устраивают, прежде чем на должность назначить?
Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 06.10.20 - 10:12
Цитата-/Судя по тому как его уже радостно приняли рудничане- слава идёт впереди него./
Где и как его рудничане приняли? Тебе на Украину доклад отправили уже как его рудничане приняли?)
Цитата-/Господи, сколько же лошадок упокоилось в чреве свеженазначенного акима Рудного?/
Чуть больше чем в Кулагине)
Где и как его рудничане приняли? Тебе на Украину доклад отправили уже как его рудничане приняли?)
Цитата-/Господи, сколько же лошадок упокоилось в чреве свеженазначенного акима Рудного?/
Чуть больше чем в Кулагине)
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 691
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 06.10.20 - 11:13
Интересно, чем этот аким будет повышать инвестиционную привлекательность города? Боюсь даже представить
Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 06.10.20 - 11:24
Цитата:
99% всей экономики Рудного это ССГПО. Там хоть запривлекайся инвестициями, а ежели комбинат хотя бы на пару суток остановит конвейер, то кирдык всем показателям роста в Рудном.
Дантист:
чем этот аким будет повышать инвестиционную привлекательность города?
чем этот аким будет повышать инвестиционную привлекательность города?
99% всей экономики Рудного это ССГПО. Там хоть запривлекайся инвестициями, а ежели комбинат хотя бы на пару суток остановит конвейер, то кирдык всем показателям роста в Рудном.
Re: Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 06.10.20 - 15:01
Цитата:
да, прислали , видишь как гражданские работают, быстрее, чем твои коллеги по параллельной передовой, антикоровцы ))
abaika95:
да, прислали , видишь как гражданские работают, быстрее, чем твои коллеги по параллельной передовой, антикоровцы ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20204
Назначен новый аким города Рудного
Отправлено: 06.10.20 - 18:19
Читал на МАЙЛ.РУ, что в Рудном, родился Ребёнок
весом 6 кг.155 гр. Наверное, тоже
Акимом - будет...
весом 6 кг.155 гр. Наверное, тоже
Акимом - будет...
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