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≡ "Права истцов не нарушены" - суд признал законным строительство общежития медколледжа в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40034
"Права истцов не нарушены" - суд признал законным строительство общежития медколледжа в Костанае
Отправлено: 05.10.20 - 17:00
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Ранее истцам удалось добиться приостановления стройки на время судебного процесса. Правда, за время разбирательств подрядчик успел возвести еще 2 этажа.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
541
Re: "Права истцов не нарушены" - суд признал законным...
Отправлено: 05.10.20 - 17:00
#1
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Верховный суд все же будет нейтральным, а тут все же ближе к определенной стороне
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1778
"Права истцов не нарушены" - суд признал законным строительство общежития медколледжа в Костанае
Отправлено: 05.10.20 - 17:05
#2
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да здравствует кустанайский суд! самый....
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4138
Re: "Права истцов не нарушены" - суд признал законным...
Отправлено: 05.10.20 - 17:14
#3
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Уважаемые жильцы дома 183, успокойтесь уже, раз решили построить, тому и быть! У нас судьи очевидных вещей не видят, возможно когда в стране будут настоящее независимое правосудие и заклеймим позором кто принимал неправильное решение,
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5286
Re: "Права истцов не нарушены" - суд признал законным...
Отправлено: 05.10.20 - 17:15
#4
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Что-то совсем уже запутался,то городской постановляет, то областной отменяет решение городского,городской опять решил постановить?) Сейчас областной опять отменит? Ждём решение апелляции вообщем
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13197
Re: "Права истцов не нарушены" - суд признал законным...
Отправлено: 05.10.20 - 18:40
#5
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Цитата:
но ни слова не упомянул, соответствует ли договор пунктам "Дорожной карты занятости". Это был один из важнейших наших аргументов

Источник:

Вот не пойму - в чём важность-то? Какая разница по какой программе строится здание, если его местоположение не изменится? Ну законсервируют, передадут на другую программу или на ту же, но уже с изменениями. Не пойму - чего жильцы-то хотят?
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