Отправлено: - 18:40





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=40096?1601901502 но ни слова не упомянул, соответствует ли договор пунктам "Дорожной карты занятости". Это был один из важнейших наших аргументовИсточник:

Цитата:Вот не пойму - в чём важность-то? Какая разница по какой программе строится здание, если его местоположение не изменится? Ну законсервируют, передадут на другую программу или на ту же, но уже с изменениями. Не пойму - чего жильцы-то хотят?