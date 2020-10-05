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Ержан ЕСИМХАНОВ: О "Борате" и реальном Казахстане
Ержан ЕСИМХАНОВ: О "Борате" и реальном Казахстане
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Ержан ЕСИМХАНОВ: О "Борате" и реальном Казахстане
Отправлено: 05.10.20 - 14:51
В Казахстане запустили петицию с требованием запретить фильм «Борат 2». На данный момент ее подписали больше ста тысяч человек. Больше всего авторов петиции возмущает необходимость каждый раз объяснять иностранцам, что в Казахстане все не так, как в фильме.
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Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О "Борате" и реальном Казахстане
Отправлено: 05.10.20 - 14:51
Жду с нетерпением выхода второго Бората!
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О "Борате" и реальном Казахстане
Отправлено: 05.10.20 - 15:39
Жду фильм потомучто это комедия сродни "очень страшному кину" с тупым юмором,посмотрел и забыл) и обижаться там не над чем) но вот с аргументами этого автора статьи (кто это вообще?) Не согласен
Цитата-/И вы знаете, что я думаю? Это хорошо, что нам стыдно. Это хорошо, что нас это возмущает и оскорбляет. Потому что вокруг, в реальном Казахстане – не том, который показан в «Борате» - происходит колоссальное количество вещей, за которые нам должно быть стыдно./
Ок.В Борате под видом Казахстана показана румынская деревня с румынами а главные герои армянин и еврей всю дорогу говорят на иврите и армянском,при этом строя из себя полупещерных доходяг которые ненавидят евреев(!) целуются с сестрами и все дальше в том же "прикольном-пердильном" духе) допустим обижаться тут не над чем, потомучто в реальности не лучше...
так может чтобы автору доказать что у нас не лучше, надо снять свое кинцо? С конкретными примерами,с драками на вахтах,со сгоревшими детьми в халупе под Астаной,про терроризм в 2016,про дороги,про коррупцию,только без кривляний и экивоков и не комедию а социальную драму? Может тогда будет показательней?) Автор видно не понял даже на что 100 тысяч людей обиделись,и петиции пишут
Цитата-/Батыры наши диванные, дети степей. Возмущает их фильм, видите ли. Стыдно им, что на них иностранцы не так смотрят. Стыдно? Это хорошо, что стыдно. Пусть будет стыдно хотя бы за Бората, если не стыдно за все остальное./
Да не стыдно им за еврея Бората с историей о румынской деревне,зачем снимать про Казахстан в румынии если можно снять Казахстан в Казахстане с реально озвученными проблемами? Так хотябы честно будет и адекватнее,либо если они хотели заострить тему на постсоветской стране, ну придумали бы название как в играх они делают,Такистан какой-нибудь
И ещё, может интересно Американец Саша Коэн снять фильм о афроамериканцах? В том же комедийно-пердильном духе?) В связи с последними событиями думаю нет,потомучто никто такое кино не пропустит убоясь последствий и обвинении в расизме и не толерантности и ещё куче голливудских статей,про Казахстан снимать можно,ничего они "там" не должны обижаться, это же юмор а вот про своих нельзя это уже грубость) ДЕМОКРАТИЯ
А я Фильм жду)
Цитата-/И вы знаете, что я думаю? Это хорошо, что нам стыдно. Это хорошо, что нас это возмущает и оскорбляет. Потому что вокруг, в реальном Казахстане – не том, который показан в «Борате» - происходит колоссальное количество вещей, за которые нам должно быть стыдно./
Ок.В Борате под видом Казахстана показана румынская деревня с румынами а главные герои армянин и еврей всю дорогу говорят на иврите и армянском,при этом строя из себя полупещерных доходяг которые ненавидят евреев(!) целуются с сестрами и все дальше в том же "прикольном-пердильном" духе) допустим обижаться тут не над чем, потомучто в реальности не лучше...
так может чтобы автору доказать что у нас не лучше, надо снять свое кинцо? С конкретными примерами,с драками на вахтах,со сгоревшими детьми в халупе под Астаной,про терроризм в 2016,про дороги,про коррупцию,только без кривляний и экивоков и не комедию а социальную драму? Может тогда будет показательней?) Автор видно не понял даже на что 100 тысяч людей обиделись,и петиции пишут
Цитата-/Батыры наши диванные, дети степей. Возмущает их фильм, видите ли. Стыдно им, что на них иностранцы не так смотрят. Стыдно? Это хорошо, что стыдно. Пусть будет стыдно хотя бы за Бората, если не стыдно за все остальное./
Да не стыдно им за еврея Бората с историей о румынской деревне,зачем снимать про Казахстан в румынии если можно снять Казахстан в Казахстане с реально озвученными проблемами? Так хотябы честно будет и адекватнее,либо если они хотели заострить тему на постсоветской стране, ну придумали бы название как в играх они делают,Такистан какой-нибудь
И ещё, может интересно Американец Саша Коэн снять фильм о афроамериканцах? В том же комедийно-пердильном духе?) В связи с последними событиями думаю нет,потомучто никто такое кино не пропустит убоясь последствий и обвинении в расизме и не толерантности и ещё куче голливудских статей,про Казахстан снимать можно,ничего они "там" не должны обижаться, это же юмор а вот про своих нельзя это уже грубость) ДЕМОКРАТИЯ
А я Фильм жду)
(Пользователи)
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Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О "Борате" и реальном Казахстане
Отправлено: 05.10.20 - 16:31
Цитата:
и что?)
вон, фильм "Гравитация", про космос, снимали в Голливуде. По твоей теории это значит что этот фильм про лос-Анджелес?)
сам не смотрел, но теперь обязательно посмотрю, что так задело за живое
Цитата:
Э, про нас не снимайте! про них снимайте!
abaika95:
Ок.В Борате под видом Казахстана показана румынская деревня с румынами а главные герои армянин и еврей всю дорогу говорят на иврите и армянском
Ок.В Борате под видом Казахстана показана румынская деревня с румынами а главные герои армянин и еврей всю дорогу говорят на иврите и армянском
и что?)
вон, фильм "Гравитация", про космос, снимали в Голливуде. По твоей теории это значит что этот фильм про лос-Анджелес?)
сам не смотрел, но теперь обязательно посмотрю, что так задело за живое
Цитата:
abaika95:
И ещё, может интересно Американец Саша Коэн снять фильм о афроамериканцах?
И ещё, может интересно Американец Саша Коэн снять фильм о афроамериканцах?
Э, про нас не снимайте! про них снимайте!
Ержан ЕСИМХАНОВ: О "Борате" и реальном Казахстане
Отправлено: 05.10.20 - 17:09
Цитата-/сам не смотрел, но теперь обязательно посмотрю, что так задело за живое/
Ок,приведу аналогию что людей задело,люблю это дело)
Снимут фильм про условного тебя,настолько условного даже имя тебе заменять не будут,чисто твое имя и фамилия,даже актера похожего найдут,поселят тебя в помойку и скажут что он действительно так живёт,покажут как ты насилуешь свинью и сосешся с родной сестрой,покажут как занимаешься сексом с группой геев,и испражняешся в пакетик)) а потом тебе скажут что это юмор такой,да американский и мало ли что ты его не понял,вообще это комедия о американцах а не о тебе,так что не обижайся) щас ты конечно скажешь что тебе всеровно и бла-бла-бла и вообще ниразу не обидно ля-ля-ля а мне вприницпе и не нужен твой ответ,пример привел по фильму как его подали и на что многие люди обиделись)
[Исправлено: Тимур Гафуров, 05.10.2020 - 17:18]
Ок,приведу аналогию что людей задело,люблю это дело)
Снимут фильм про условного тебя,настолько условного даже имя тебе заменять не будут,чисто твое имя и фамилия,даже актера похожего найдут,поселят тебя в помойку и скажут что он действительно так живёт,покажут как ты насилуешь свинью и сосешся с родной сестрой,покажут как занимаешься сексом с группой геев,и испражняешся в пакетик)) а потом тебе скажут что это юмор такой,да американский и мало ли что ты его не понял,вообще это комедия о американцах а не о тебе,так что не обижайся) щас ты конечно скажешь что тебе всеровно и бла-бла-бла и вообще ниразу не обидно ля-ля-ля а мне вприницпе и не нужен твой ответ,пример привел по фильму как его подали и на что многие люди обиделись)
[Исправлено: Тимур Гафуров, 05.10.2020 - 17:18]
(Полноправные пользователи)
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- 25.11.16
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Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О "Борате" и реальном Казахстане
Отправлено: 05.10.20 - 17:16
(Полноправные пользователи)
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- рудный
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Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О "Борате" и реальном Казахстане
Отправлено: 05.10.20 - 17:18
Кино не смотрел, но осуждаю. Что там, реально в титрах или как-то пишут- говорят про Казахстан что ли? Только интерес подогрели, надо срочно посмотреть
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