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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5284
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.10.20 - 19:47
#4606
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Цитата-/ты в Армии - служил?/



Да так,Писарем в штабе просидел, знаешь)

Цитата из к/ф "Брат" 1997г.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9552
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.20 - 15:38
#4607
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Цитата:
drakon:
Где можно посылку - получить..


что то никого нет.
получателей.
ты хоть одну посылку получил за двадцать лет?
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20190
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.20 - 15:42
#4608
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Цитата:
alex_60:
ты хоть одну посылку получил за двадцать лет?

Получал. Выписывал товар через каталоги... :lol: :oops:
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Страница 308 из 308«1...306307308
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