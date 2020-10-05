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≡ Ушедшую из дома 17-летнюю девушку разыскивает полиция в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40031
Ушедшую из дома 17-летнюю девушку разыскивает полиция в Костанайской области
Отправлено: 05.10.20 - 15:36
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"4 октября 2020 года в отдел полиции района поступило сообщение от жителя п. Заречный о том, что его дочь Курмангалиева Арузат Азирхановна 2003 года рождения 30 сентября ушла из дома и до сих пор не вернулась", - говорится в сообщении.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20190
Re: Ушедшую из дома 17-летнюю девушку разыскивает полиция в...
Отправлено: 05.10.20 - 15:36
#1
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Найдут, в КОстанае... :-o
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