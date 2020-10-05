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"4 октября 2020 года в отдел полиции района поступило сообщение от жителя п. Заречный о том, что его дочь Курмангалиева Арузат Азирхановна 2003 года рождения 30 сентября ушла из дома и до сих пор не вернулась", - говорится в сообщении.