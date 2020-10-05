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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: О "Борате" и реальном Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40031
Ержан ЕСИМХАНОВ: О "Борате" и реальном Казахстане
Отправлено: 05.10.20 - 14:51
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В Казахстане запустили петицию с требованием запретить фильм «Борат 2». На данный момент ее подписали больше ста тысяч человек. Больше всего авторов петиции возмущает необходимость каждый раз объяснять иностранцам, что в Казахстане все не так, как в фильме.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1776
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О "Борате" и реальном Казахстане
Отправлено: 05.10.20 - 14:51
#1
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Жду с нетерпением выхода второго Бората!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5284
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О "Борате" и реальном Казахстане
Отправлено: 05.10.20 - 15:39
#2
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Жду фильм потомучто это комедия сродни "очень страшному кину" с тупым юмором,посмотрел и забыл) и обижаться там не над чем) но вот с аргументами этого автора статьи (кто это вообще?) Не согласен





Цитата-/И вы знаете, что я думаю? Это хорошо, что нам стыдно. Это хорошо, что нас это возмущает и оскорбляет. Потому что вокруг, в реальном Казахстане – не том, который показан в «Борате» - происходит колоссальное количество вещей, за которые нам должно быть стыдно./



Ок.В Борате под видом Казахстана показана румынская деревня с румынами а главные герои армянин и еврей всю дорогу говорят на иврите и армянском,при этом строя из себя полупещерных доходяг которые ненавидят евреев(!) целуются с сестрами и все дальше в том же "прикольном-пердильном" духе) допустим обижаться тут не над чем, потомучто в реальности не лучше...

так может чтобы автору доказать что у нас не лучше, надо снять свое кинцо? С конкретными примерами,с драками на вахтах,со сгоревшими детьми в халупе под Астаной,про терроризм в 2016,про дороги,про коррупцию,только без кривляний и экивоков и не комедию а социальную драму? Может тогда будет показательней?) Автор видно не понял даже на что 100 тысяч людей обиделись,и петиции пишут



Цитата-/Батыры наши диванные, дети степей. Возмущает их фильм, видите ли. Стыдно им, что на них иностранцы не так смотрят. Стыдно? Это хорошо, что стыдно. Пусть будет стыдно хотя бы за Бората, если не стыдно за все остальное./


Да не стыдно им за еврея Бората с историей о румынской деревне,зачем снимать про Казахстан в румынии если можно снять Казахстан в Казахстане с реально озвученными проблемами? Так хотябы честно будет и адекватнее,либо если они хотели заострить тему на постсоветской стране, ну придумали бы название как в играх они делают,Такистан какой-нибудь

И ещё, может интересно Американец Саша Коэн снять фильм о афроамериканцах? В том же комедийно-пердильном духе?) В связи с последними событиями думаю нет,потомучто никто такое кино не пропустит убоясь последствий и обвинении в расизме и не толерантности и ещё куче голливудских статей,про Казахстан снимать можно,ничего они "там" не должны обижаться, это же юмор а вот про своих нельзя это уже грубость) ДЕМОКРАТИЯ




А я Фильм жду)
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