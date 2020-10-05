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≡ Аблязов получил политическое убежище во Франции – Джардемали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40031
Аблязов получил политическое убежище во Франции – Джардемали
Отправлено: 05.10.20 - 11:21
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Аблязов заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в заказном убийстве, хищениях и ряде других преступлений. Дело против Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7899
Re: Аблязов получил политическое убежище во Франции – Джардемали
Отправлено: 05.10.20 - 11:21
#1
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И что это значит? Он теперь будет тусить вместе с Тихановской и Гуайдо? ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5284
Re: Аблязов получил политическое убежище во Франции – Джардемали
Отправлено: 05.10.20 - 11:24
#2
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Цитата-/Это было сделано, несмотря на мощнейшее политическое давление Казахстана на руководство Франции, международное лоббирование, организованное режимом, его грязный пиар, сфабрикованные обвинения, манипуляции и прямое давление на французское правосудие/




Но стойкие французы вытирая слёзки от обиды решили на свой страх и риск признать все таки Аблязова политбеженцем,с завтрашнего дня вся Франция живёт в режиме осады,отрыты бункеры времён второй мировой и приведены в боеготовность жандармы сан-тропе! Что ждать от этих коварных Казахов?? Лоббирование? Грязный пиар? Атаку конных патрулей? Страшно......
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5284
Re: Аблязов получил политическое убежище во Франции – Джардемали
Отправлено: 05.10.20 - 11:26
#3
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Цитата-/Он теперь будет тусить вместе с Тихановской и Гуайдо/



Наврятле,тихановской хоть "корочку" президента Белоруссии в Литве выдали а этому ещё нет,так что не комильфо президенту с политбеженцем тусить)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7899
Аблязов получил политическое убежище во Франции – Джардемали
Отправлено: 05.10.20 - 11:28
#4
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Цитата:
abaika95:
тихановской хоть "корочку" президента Белоруссии в Литве выдали

Вы только что банкиру идею подкинули))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5284
Аблязов получил политическое убежище во Франции – Джардемали
Отправлено: 05.10.20 - 11:30
#5
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Цитата-/Вы только что банкиру идею подкинули/




Аааа блин...
Ну всё..
Литва берегись
Лоббирование,черный пиар и манипуляции идут и к вам)
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
579
Re: Аблязов получил политическое убежище во Франции – Джардемали
Отправлено: 05.10.20 - 11:48
#6
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Цитата:
abaika95:
Наврятле

:lol:

Цитата:
abaika95:
жандармы сан-тропе

почему только с Сен-Тропе?) избирательно как-то..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4134
Re: Аблязов получил политическое убежище во Франции – Джардемали
Отправлено: 05.10.20 - 12:17
#7
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Мощная пощёчина казахстанскому правосудию, а ведь можно было прийти навстречу молодым реформаторам на заре ДВК, возможно мы жили бы в другой стране. Но вверх взяли амбиции, жажда наживы,
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1776
Re: Аблязов получил политическое убежище во Франции – Джардемали
Отправлено: 05.10.20 - 14:35
#8
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Интересно, а беларусский БТА-банк Аблязову принадлежит?
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