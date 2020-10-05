Re: Аблязов получил политическое убежище во Франции – Джардемали

Отправлено: - 11:24

Цитата-/Это было сделано, несмотря на мощнейшее политическое давление Казахстана на руководство Франции, международное лоббирование, организованное режимом, его грязный пиар, сфабрикованные обвинения, манипуляции и прямое давление на французское правосудие/









Но стойкие французы вытирая слёзки от обиды решили на свой страх и риск признать все таки Аблязова политбеженцем,с завтрашнего дня вся Франция живёт в режиме осады,отрыты бункеры времён второй мировой и приведены в боеготовность жандармы сан-тропе! Что ждать от этих коварных Казахов?? Лоббирование? Грязный пиар? Атаку конных патрулей? Страшно......