Отправлено: - 12:22

abaika95:

Кто-то более квалифицирован и может на фуре с прицепом ездить а кто-то только на газели,но он же не виноват,он просто не учился водить фуры с прицепом)

abaika95:

Причем здесь я это раз

Цитата:Квалификация водителей не регулируется законом, это не обязанность, а их собственный выбор. А языки регулируются. А там где есть закон - будут и виноватые и невиновные.Цитата:Просто любопытно, интересно узнать ваше мнение на этот счет, как и вам интересно мое. Ответить сможете?)