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Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
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Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
Отправлено: 04.10.20 - 13:26
Мы будем публиковать кэпшн-видео, присланные читателями, и премировать тех, чьи работы соберут более 3 500 просмотров в соцсетях. Для примера - видео о блогере-путешественнике Романе Гайдуке, которое сделала корреспондент "НГ" Ольга ЛИХОГРАЙ.
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Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
Отправлено: 05.10.20 - 11:52
Цитата-/Вы собственные статьи не помните, которые постите в нн/
Ну так и прочтите эту статью лучше два раза и вслух,потом переварите и ещё раз для закрепления перепрочтите) где там кого конкретно обвиняют? Где там обвинения вообще?)
Ну так и прочтите эту статью лучше два раза и вслух,потом переварите и ещё раз для закрепления перепрочтите) где там кого конкретно обвиняют? Где там обвинения вообще?)
Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
Отправлено: 05.10.20 - 12:00
Цитата:
Ну так то да, там она сразу к мере наказания перешла, рублем (тенге). Но разве можно наказать ни за что, просто так невиновного? Значит вопрос виновности у нее даже тени сомнения не вызвал.
Если окажется, что ваш любимый блогер ролики снимает в Казахстане о Казахстане, на русском, потому что казахский не выучил - вы его смотреть перестанете?
abaika95:
где там кого конкретно обвиняют? Где там обвинения вообще?)
где там кого конкретно обвиняют? Где там обвинения вообще?)
Ну так то да, там она сразу к мере наказания перешла, рублем (тенге). Но разве можно наказать ни за что, просто так невиновного? Значит вопрос виновности у нее даже тени сомнения не вызвал.
Если окажется, что ваш любимый блогер ролики снимает в Казахстане о Казахстане, на русском, потому что казахский не выучил - вы его смотреть перестанете?
Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
Отправлено: 05.10.20 - 12:12
Цитата-/Но разве можно наказать ни за что, просто так невиновного? Значит вопрос виновности у нее даже тени сомнения не вызвал./
Странная постановка вопроса опяТь у вас)
Кто говорит что виновен или невиновен?)
Она предлагает урезать зарплаты работникам не знающим язык,кого-то тут обвиняют?) Нет тут аспекта виновен или невиновен,просто либо знаешь язык либо не знаешь от этого и доходы, как у водителей к примеру ,не платят же всем по одной сумме? Кто-то более квалифицирован и может на фуре с прицепом ездить а кто-то только на газели,но он же не виноват,он просто не учился водить фуры с прицепом)
Цитата-/Если окажется, что ваш любимый блогер ролики снимает в Казахстане о Казахстане, на русском, потому что казахский не выучил - вы его смотреть перестанете?/
Причем здесь я это раз,причем здесь то что он говорит на русском это два и причем тут блогер который получает деньги в основном за контент и рекламу это три?
Странная постановка вопроса опяТь у вас)
Кто говорит что виновен или невиновен?)
Она предлагает урезать зарплаты работникам не знающим язык,кого-то тут обвиняют?) Нет тут аспекта виновен или невиновен,просто либо знаешь язык либо не знаешь от этого и доходы, как у водителей к примеру ,не платят же всем по одной сумме? Кто-то более квалифицирован и может на фуре с прицепом ездить а кто-то только на газели,но он же не виноват,он просто не учился водить фуры с прицепом)
Цитата-/Если окажется, что ваш любимый блогер ролики снимает в Казахстане о Казахстане, на русском, потому что казахский не выучил - вы его смотреть перестанете?/
Причем здесь я это раз,причем здесь то что он говорит на русском это два и причем тут блогер который получает деньги в основном за контент и рекламу это три?
Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
Отправлено: 05.10.20 - 12:22
Цитата:
Квалификация водителей не регулируется законом, это не обязанность, а их собственный выбор. А языки регулируются. А там где есть закон - будут и виноватые и невиновные.
Цитата:
Просто любопытно, интересно узнать ваше мнение на этот счет, как и вам интересно мое . Ответить сможете?)
abaika95:
Кто-то более квалифицирован и может на фуре с прицепом ездить а кто-то только на газели,но он же не виноват,он просто не учился водить фуры с прицепом)
Кто-то более квалифицирован и может на фуре с прицепом ездить а кто-то только на газели,но он же не виноват,он просто не учился водить фуры с прицепом)
Квалификация водителей не регулируется законом, это не обязанность, а их собственный выбор. А языки регулируются. А там где есть закон - будут и виноватые и невиновные.
Цитата:
abaika95:
Причем здесь я это раз
Причем здесь я это раз
Просто любопытно, интересно узнать ваше мнение на этот счет, как и вам интересно мое . Ответить сможете?)
Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
Отправлено: 05.10.20 - 12:24
Цитата:
А где причем, если не здесь? На госслужбе? Так туда не все идут
abaika95:
причем здесь то что он говорит на русском
причем здесь то что он говорит на русском
А где причем, если не здесь? На госслужбе? Так туда не все идут
Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
Отправлено: 05.10.20 - 12:25
Цитата:
То есть ему ниче урезать не получится? )) че за несправедливость))
abaika95:
причем тут блогер который получает деньги в основном за контент и рекламу это три?
причем тут блогер который получает деньги в основном за контент и рекламу это три?
То есть ему ниче урезать не получится? )) че за несправедливость))
Re: Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ"...
Отправлено: 05.10.20 - 12:33
Цитата:
Любопытно, что за тематика, вот умеете заинтриговать))
Мы объясним это на следующей неделе, вместе с правилами конкурса и его тематикой.
Любопытно, что за тематика, вот умеете заинтриговать))
Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
Отправлено: 05.10.20 - 12:38
Цитата-/Квалификация водителей не регулируется законом/
Совсем никаким?) А как же тогда они на работу устраиваются и одному за классность больше платят а другому меньше? Просто потомучто так в отделе кадров решили)?
Цитата-/это не обязанность, а их собственный выбор/
Так и с языком будет выбор,хочешь учи и получать будешь больше а хочешь не учи и получать будешь меньше) чем не выбор? И причем тут обязанность?) Анна не призывает никого обязывать а только хочет подтколнуть к изучению
Цитата-/Ответить сможете?)/
Если я понимаю блогера на русском то почему мне надо будет перестать его смотреть? Я же не смотрю блогеров кто снимает на вьетнамском) Блогер это развлекуха
Цитата-/То есть ему ниче урезать не получится?/.
И сам себе ответил
Цитата-/А где причем, если не здесь? На госслужбе? Так туда не все идут/
Анна вроде и поднимала вопрос о госслужбе разве нет? Ну кто будет сокращать зарплату частнику если он сам на себя работает?) Говорит он только на русском ну и ладно а вот на госслужбе тут дело уже другое )
Совсем никаким?) А как же тогда они на работу устраиваются и одному за классность больше платят а другому меньше? Просто потомучто так в отделе кадров решили)?
Цитата-/это не обязанность, а их собственный выбор/
Так и с языком будет выбор,хочешь учи и получать будешь больше а хочешь не учи и получать будешь меньше) чем не выбор? И причем тут обязанность?) Анна не призывает никого обязывать а только хочет подтколнуть к изучению
Цитата-/Ответить сможете?)/
Если я понимаю блогера на русском то почему мне надо будет перестать его смотреть? Я же не смотрю блогеров кто снимает на вьетнамском) Блогер это развлекуха
Цитата-/То есть ему ниче урезать не получится?/.
И сам себе ответил
Цитата-/А где причем, если не здесь? На госслужбе? Так туда не все идут/
Анна вроде и поднимала вопрос о госслужбе разве нет? Ну кто будет сокращать зарплату частнику если он сам на себя работает?) Говорит он только на русском ну и ладно а вот на госслужбе тут дело уже другое )
Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
Отправлено: 05.10.20 - 12:42
Цитата:
Ааааа. Я то думал всем. А раз только госслужащим - вопросов больше не имею. Ждём конкурс и видосики)))
abaika95:
Анна вроде и поднимала вопрос о госслужбе разве нет? Ну кто будет сокращать зарплату частнику если он сам на себя работает?) Говорит он только на русском ну и ладно а вот на госслужбе тут дело уже другое )
Анна вроде и поднимала вопрос о госслужбе разве нет? Ну кто будет сокращать зарплату частнику если он сам на себя работает?) Говорит он только на русском ну и ладно а вот на госслужбе тут дело уже другое )
Ааааа. Я то думал всем. А раз только госслужащим - вопросов больше не имею. Ждём конкурс и видосики)))
Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
Отправлено: 05.10.20 - 12:49
Цитата:
Блогера - смотреть, парикмахера - стричься, продавца - покупать. Придумайте свою пару слов и вставьте в предложение выше ))
abaika95:
Если я понимаю блогера на русском то почему мне надо будет перестать его смотреть?
Если я понимаю блогера на русском то почему мне надо будет перестать его смотреть?
Блогера - смотреть, парикмахера - стричься, продавца - покупать. Придумайте свою пару слов и вставьте в предложение выше ))
Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
Отправлено: 05.10.20 - 13:14
Цитата-/Блогера - смотреть, парикмахера - стричься, продавца - покупать. Придумайте свою пару слов и вставьте в предложение выше/
Вы глупо подняли тему про блогера а сейчас начинаете шататься от смысла к смыслу незная что задеть) ещё раз для Канады, блогер работает на рекламу,и ему пофиг понимаю я его или нет,и что я ему отвечу,а парикмахер работает на клиента,если я его понимаю а он к примеру меня уже нет,то я уйду,мне может удобнее обьяснить на казахском какая нужна стрижка?) но тут уже дело от работодателя зависит это частники,читай выше) а на госслужбе пришел я в отдел ЖКХ а меня там понять не могут и вызывают для этого переводчика (есть такие в штате) или сотрудника кто может меня принять, так Анна и поднимает вопрос,может надо сокращать зп тем кто не может принять гражданина на государственном языке? Хочешь получать больше ? Учи язык)
Вы глупо подняли тему про блогера а сейчас начинаете шататься от смысла к смыслу незная что задеть) ещё раз для Канады, блогер работает на рекламу,и ему пофиг понимаю я его или нет,и что я ему отвечу,а парикмахер работает на клиента,если я его понимаю а он к примеру меня уже нет,то я уйду,мне может удобнее обьяснить на казахском какая нужна стрижка?) но тут уже дело от работодателя зависит это частники,читай выше) а на госслужбе пришел я в отдел ЖКХ а меня там понять не могут и вызывают для этого переводчика (есть такие в штате) или сотрудника кто может меня принять, так Анна и поднимает вопрос,может надо сокращать зп тем кто не может принять гражданина на государственном языке? Хочешь получать больше ? Учи язык)
Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
Отправлено: 05.10.20 - 13:28
Цитата:
Чё вдруг, статья то о нем)) это вы глупо подняли тему про Аннушку изначально, о чем вам многие намекнули кстати, теперь статья боком выходит))
Цитата:
Ну тут без комментариев, прямиком в цитатник))
Цитата:
Это я уже понял, касается только госслужбы)) остальное - по желанию
abaika95:
Вы глупо подняли тему про блогера
Вы глупо подняли тему про блогера
Чё вдруг, статья то о нем)) это вы глупо подняли тему про Аннушку изначально, о чем вам многие намекнули кстати, теперь статья боком выходит))
Цитата:
abaika95:
блогер работает на рекламу,и ему пофиг понимаю я его или нет
блогер работает на рекламу,и ему пофиг понимаю я его или нет
Ну тут без комментариев, прямиком в цитатник))
Цитата:
abaika95:
но тут уже дело от работодателя зависит это частники,читай выше) а на госслужбе
но тут уже дело от работодателя зависит это частники,читай выше) а на госслужбе
Это я уже понял, касается только госслужбы)) остальное - по желанию
Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
Отправлено: 05.10.20 - 14:13
Цитата-/Чё вдруг, статья то о нем/
О нем в контексте языка?)
Цитата-/это вы глупо подняли тему про Аннушку изначально, о чем вам многие намекнули кстати,/
Я тут эту тему не поднимал а разместил пост в НН,так что вы тут глупо подняли эту тему и да,че там многие намекают мне барабер,новость есть,модеры ее посчитали нужным разместить (видео с Гайдуком не пустили) так что пусть многие хоть изнамекаются)
Цитата-/теперь статья боком выходит))/
Каким образом?) То что вы мне тут разные скучные примеры приводите ?)
Цитата-/Это я уже понял, касается только госслужбы)) остальное - по желанию/
Ну что касается госслужбы потом каснеться и всего остального,но это уже совсем другая история)
О нем в контексте языка?)
Цитата-/это вы глупо подняли тему про Аннушку изначально, о чем вам многие намекнули кстати,/
Я тут эту тему не поднимал а разместил пост в НН,так что вы тут глупо подняли эту тему и да,че там многие намекают мне барабер,новость есть,модеры ее посчитали нужным разместить (видео с Гайдуком не пустили) так что пусть многие хоть изнамекаются)
Цитата-/теперь статья боком выходит))/
Каким образом?) То что вы мне тут разные скучные примеры приводите ?)
Цитата-/Это я уже понял, касается только госслужбы)) остальное - по желанию/
Ну что касается госслужбы потом каснеться и всего остального,но это уже совсем другая история)
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