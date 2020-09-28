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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 28.09.20 - 12:18
СМОТРИМ ВИДЕО БЕЗ РЕКЛАМЫ
Когда смотрим какой-то интересный фильм или передачу на ЮТубе, то периодически появляющаяся реклама вызывает самые разные чувства. Многим это не нравится, т.к. занимает много времени. Поэтому, чтобы смотреть видео на ЮТубе без рекламы, перемотайте ролик до самого конца и затем нажмите кнопку "Повторить". После этого вся реклама в видео пропадет. Удачи!
Когда смотрим какой-то интересный фильм или передачу на ЮТубе, то периодически появляющаяся реклама вызывает самые разные чувства. Многим это не нравится, т.к. занимает много времени. Поэтому, чтобы смотреть видео на ЮТубе без рекламы, перемотайте ролик до самого конца и затем нажмите кнопку "Повторить". После этого вся реклама в видео пропадет. Удачи!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7885
Советы на каждый день
Отправлено: 28.09.20 - 12:25
Цитата:
Не так давно была открыта странная особенность - если к адресу в ютубе добавить лишнюю точку после youtube.com. то рекламы не будет, и коментариев вроде тоже.
Козлов я:
Не так давно была открыта странная особенность - если к адресу в ютубе добавить лишнюю точку после youtube.com. то рекламы не будет, и коментариев вроде тоже.
Советы на каждый день
Отправлено: 29.09.20 - 11:12
КАК ОТЛИЧИТЬ НАТУРАЛЬНОЕ КОПЧЕНИЕ ОТ "ЖИДКОГО ДЫМА"
"Жидкий дым"- это химический раствор, который часто используют производители, чтобы удешевить производство мяса и рыбы. Они просто опускают продукты в жидкий раствор и затем высушивают их. На выходе получают якобы копчености, но в коптильне они не были. Такая химия вредна для организма, ученые университета Д.Хопкинса говорят, что он провоцирует развитие рака.
КАК ОТЛИЧИТЬ РЫБУ. Для выбора "правильной" рыбы есть способ из 4-х моментов.
1 - Маслянистые разводы. Рыба, которую закоптили "дымом", имеет масляную палитру. Т.е. вы смотрите на нее и видите на кожице цветные разводы: оранжевые, синие, зеленые. А вот рыба, копченая на дровяном дыму имеет чистую матовую шкурку.
2 - Тяжелая. Если вымочить рыбу в "жидком дыме", то она наберет влагу и, соответственно, вес. Качественная продукция должна быть плотной и сухой. Если рыба у вас в руках тяжелая, значит она "химическая".
3 - Сильный копченый запах. Аромат у рыбы, обработанной "жидким дымом", похож на аромат обычной копченой рыбы, но более сильный, резкий, насыщенный. То есть он приятный на расстоянии, но если вы понюхаете, то почувствуете, что запах слишком выраженный. Рыба, копченая на дровах, будет иметь более сдержанный аромат.
4 - Мягкая. Мышечные ткани рыбы от вымачивания в химическом растворе разрушаются и рыба перестает держать форму - становится мягкой. Ее трудно разрезать на ровные кусочки, она просто распадается. А в середине становится кашицеобразной. Настоящая копченая рыба, даже горячим способом, при разрезании держится или распадается на большие куски, что держат форму.
Эти правила можно применять и к мясным копченостям. Что касается копченой и варено-копченой колбасы, то при натуральном копчении продукт имеет сухую и глянцевую оболочку, а аромат должен быть тонким и глубоким. А вот резкий запах будет говорить о том, что продукт долго вымачивали в "жидком дыме".
Удачи!
"Жидкий дым"- это химический раствор, который часто используют производители, чтобы удешевить производство мяса и рыбы. Они просто опускают продукты в жидкий раствор и затем высушивают их. На выходе получают якобы копчености, но в коптильне они не были. Такая химия вредна для организма, ученые университета Д.Хопкинса говорят, что он провоцирует развитие рака.
КАК ОТЛИЧИТЬ РЫБУ. Для выбора "правильной" рыбы есть способ из 4-х моментов.
1 - Маслянистые разводы. Рыба, которую закоптили "дымом", имеет масляную палитру. Т.е. вы смотрите на нее и видите на кожице цветные разводы: оранжевые, синие, зеленые. А вот рыба, копченая на дровяном дыму имеет чистую матовую шкурку.
2 - Тяжелая. Если вымочить рыбу в "жидком дыме", то она наберет влагу и, соответственно, вес. Качественная продукция должна быть плотной и сухой. Если рыба у вас в руках тяжелая, значит она "химическая".
3 - Сильный копченый запах. Аромат у рыбы, обработанной "жидким дымом", похож на аромат обычной копченой рыбы, но более сильный, резкий, насыщенный. То есть он приятный на расстоянии, но если вы понюхаете, то почувствуете, что запах слишком выраженный. Рыба, копченая на дровах, будет иметь более сдержанный аромат.
4 - Мягкая. Мышечные ткани рыбы от вымачивания в химическом растворе разрушаются и рыба перестает держать форму - становится мягкой. Ее трудно разрезать на ровные кусочки, она просто распадается. А в середине становится кашицеобразной. Настоящая копченая рыба, даже горячим способом, при разрезании держится или распадается на большие куски, что держат форму.
Эти правила можно применять и к мясным копченостям. Что касается копченой и варено-копченой колбасы, то при натуральном копчении продукт имеет сухую и глянцевую оболочку, а аромат должен быть тонким и глубоким. А вот резкий запах будет говорить о том, что продукт долго вымачивали в "жидком дыме".
Удачи!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5272
Советы на каждый день
Отправлено: 29.09.20 - 11:25
Цитата-/химическом растворе разрушаются и рыба перестает держать форму - становится мягкой. Ее трудно разрезать на ровные кусочки, она просто распадается/
То-то я смотрю копчёная скумбрия последнее время как паста,какую не возьмёшь жрать невозможно,думал может технологию поменяли, горячего копчения и та не так распадалась а тут ХК и каша,тьфу
То-то я смотрю копчёная скумбрия последнее время как паста,какую не возьмёшь жрать невозможно,думал может технологию поменяли, горячего копчения и та не так распадалась а тут ХК и каша,тьфу
Советы на каждый день
Отправлено: 30.09.20 - 12:09
РАЗНЫЕ СОВЕТИКИ
Если вы собрались в путь, но у вас много вещей, а рук не хватает, то прицепите к рюкзаку ремнем чемодан на колесиках. Вы ничего не забудете, а ваша жена сразу успокоится.
Бывает, что у вас после стирки получилось много белья на просушку, а на сушилке оно не помещается. Примените другой способ размещения белья и у вас все поместится.
Если вам необходимо зажечь глубокую свечу, но вы боитесь обжечься, либо вам нужно что-то зажечь длинной спичкой, то возьмите одну длинную спагетти и подожгите ее. Горит как спичка, проверено. Правда, остается запах горелого хлеба.
Если вы фотографируете нужную вам компанию и вам хочется быть вместе с ними, то попросите кого-нибудь из них взять в руки зеркало. Ваш незабвенный образ всегда будет с ними.
Ну и советик для мужчин, которые стесняются своей лысины. Если у вас еще растут волосы по бокам головы, то еще не все потеряно. Отрастите их подлиннее, а затем завяжите их на макушке в модный "хвостик". Помолодеете лет на 30.
Удачи!
Если вы собрались в путь, но у вас много вещей, а рук не хватает, то прицепите к рюкзаку ремнем чемодан на колесиках. Вы ничего не забудете, а ваша жена сразу успокоится.
Бывает, что у вас после стирки получилось много белья на просушку, а на сушилке оно не помещается. Примените другой способ размещения белья и у вас все поместится.
Если вам необходимо зажечь глубокую свечу, но вы боитесь обжечься, либо вам нужно что-то зажечь длинной спичкой, то возьмите одну длинную спагетти и подожгите ее. Горит как спичка, проверено. Правда, остается запах горелого хлеба.
Если вы фотографируете нужную вам компанию и вам хочется быть вместе с ними, то попросите кого-нибудь из них взять в руки зеркало. Ваш незабвенный образ всегда будет с ними.
Ну и советик для мужчин, которые стесняются своей лысины. Если у вас еще растут волосы по бокам головы, то еще не все потеряно. Отрастите их подлиннее, а затем завяжите их на макушке в модный "хвостик". Помолодеете лет на 30.
Удачи!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5704
Советы на каждый день
Отправлено: 30.09.20 - 12:45
Советы на каждый день
Отправлено: 01.10.20 - 12:52
ТОЧИМ НОЖНИЦЫ
У всех дома есть ножницы, да и не одни. Но со временем они тупятся и что-либо ими отрезать становится проблемой. Конечно, самая лучшая заточка - это на наждачном круге и сделанная профессионалом. Но иногда такой возможности нет и приходится обходиться подручными средствами. Вот три таких способа.
1. Возьмите лист фольги. Сложите его несколько раз и порежьте ножницами на мелкие полоски.
2. Возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и тоже порежьте ее на мелкие полоски.
3. Возьмите толстую швейную иглу (типа "цыганской"), вставьте ее в ножницы под углом 90 градусов и пытайтесь ее порезать, дав ей прокатиться до конца ножниц. Сделайте так несколько раз.
Эти способы помогут вам в некоторой степени наточить ножницы. Удачи!
У всех дома есть ножницы, да и не одни. Но со временем они тупятся и что-либо ими отрезать становится проблемой. Конечно, самая лучшая заточка - это на наждачном круге и сделанная профессионалом. Но иногда такой возможности нет и приходится обходиться подручными средствами. Вот три таких способа.
1. Возьмите лист фольги. Сложите его несколько раз и порежьте ножницами на мелкие полоски.
2. Возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и тоже порежьте ее на мелкие полоски.
3. Возьмите толстую швейную иглу (типа "цыганской"), вставьте ее в ножницы под углом 90 градусов и пытайтесь ее порезать, дав ей прокатиться до конца ножниц. Сделайте так несколько раз.
Эти способы помогут вам в некоторой степени наточить ножницы. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 02.10.20 - 17:00
ЕСЛИ ВЫ НАМОЧИЛИ СМАРТФОН
Такое может случиться с каждым. Сейчас человек без телефона - потерянный человек. Его нигде не найти, как-будто не существовало. Поэтому в случае такой беды нужно, прежде всего, отключить телефон и зарыть его на несколько дней в рис. Рис очень гигроскопичен и быстро вытянет из телефона всю влагу.
Кстати, моя сестра именно так спасла свой гаджет, когда он нырнул в чашку с водой. Удачи!
Такое может случиться с каждым. Сейчас человек без телефона - потерянный человек. Его нигде не найти, как-будто не существовало. Поэтому в случае такой беды нужно, прежде всего, отключить телефон и зарыть его на несколько дней в рис. Рис очень гигроскопичен и быстро вытянет из телефона всю влагу.
Кстати, моя сестра именно так спасла свой гаджет, когда он нырнул в чашку с водой. Удачи!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5704
Советы на каждый день
Отправлено: 02.10.20 - 19:05
Цитата:
Дополню. Если смартфон утонул, не важно где. Желательно, пока не высох в дистиллированной воде промыть-замочить. Таким образом сократится риск возможных солей-кальк-железо и прочих отложений. И только после сушить. Батарею, если есть возможность, предварительно отцепить конечно.
Козлов я:
ЕСЛИ ВЫ НАМОЧИЛИ СМАРТФОН
ЕСЛИ ВЫ НАМОЧИЛИ СМАРТФОН
Дополню. Если смартфон утонул, не важно где. Желательно, пока не высох в дистиллированной воде промыть-замочить. Таким образом сократится риск возможных солей-кальк-железо и прочих отложений. И только после сушить. Батарею, если есть возможность, предварительно отцепить конечно.
Советы на каждый день
Отправлено: 03.10.20 - 12:43
ПОЛЕВОЙ ОРГАНАЙЗЕР
Иногда, когда вы работаете с мелким инструментом где-нибудь на лестнице, необходимо брать с собой кучу разных инструментов. Только по карманам их не разложишь, мешают и выпадают. Поэтому предлагается сделать для себя небольшое приспособление. Для этого нужны всего лишь поясной ремень и старая нитяная перчатка.
В перчатке по бокам прорезаются два отверстия, чтобы продеть ремень. Затем отрезаются концы пальцев.
Продеваете ремень через перчатку и подпоясываетесь. У вас получается такая кобура, в которую можно положить необходимые вам для работы инструменты. Они уже не выпадут.
Удачи!
Иногда, когда вы работаете с мелким инструментом где-нибудь на лестнице, необходимо брать с собой кучу разных инструментов. Только по карманам их не разложишь, мешают и выпадают. Поэтому предлагается сделать для себя небольшое приспособление. Для этого нужны всего лишь поясной ремень и старая нитяная перчатка.
В перчатке по бокам прорезаются два отверстия, чтобы продеть ремень. Затем отрезаются концы пальцев.
Продеваете ремень через перчатку и подпоясываетесь. У вас получается такая кобура, в которую можно положить необходимые вам для работы инструменты. Они уже не выпадут.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 04.10.20 - 11:43
УНИВЕРСАЛЕН ЛИ WD-40
Сегодня купить WD-40 можно практически в любом магазине. Это средство считается универсальным, помогает при смазке цепи, ржавых шарниров, скрипе петель, удалении старой краски и т.п. Создавалось это средство как вытеснитель воды и создано с 40-й попытки (так оно в переводе и звучит). Говорят,что это средство способно решить любую бытовую задачу.
Так ли это? Действительно, эта жидкость отлично справляется с ржавчиной, но от коррозии защитить не может, как и смазать трущиеся детали. К тому же, она вытесняет смазку, тем самым оголяя элементы. Стоит помнить, что после применения WD-40 трущиеся детали необходимо смазывать соответствующей смазкой.
Средство, благодаря своей уникальной проникающей способности, отлично справляется с резьбовыми и плотными соединениями. Но после того, как средство испарится, а именно так и происходит, открывается проход к влаге и, соответственно, коррозионным повреждениям.
Положительные реальные характеристики средства заключаются в высоких проникающих свойствах непосредственно между деталью и инородным телом, например, грязью, клеем, жиром, краской, ржавчиной , битумом и др., в результате чего поверхность отлично очищается. Также образуется масляная пленка, которая кратковременно защищает от пыли и грязи.
Многие считают средство панацеей при решении бытовых проблем, думая, что оно:
- обезжиривает поверхность;
- защищает от образования коррозии;
- хорошо смазывает детали;
- защищает от низких температур;
- подходит для всех типов поверхностей;
- антиокислитель для контактов.
Это не так.
WD-40 категорически не рекомендуется применять:
- для смазки огнестрельного оружия;
- для смазки любых замков (убирает смазку и выработку, препятствует равномерному износу);
- для смазки цепей, независимо от вида механизма;
- тормозные колодки и диски;
- шестерни;
- электропроводка.
Следует помнить, что данный состав запрещен к использованию в тех случаях, когда необходима продолжительная смазка.
Таким образом, становится понятно, что универсальным это средство назвать нельзя, но это отличное средство для очистки поверхностей от всякого рода загрязнений.
Удачи!
Сегодня купить WD-40 можно практически в любом магазине. Это средство считается универсальным, помогает при смазке цепи, ржавых шарниров, скрипе петель, удалении старой краски и т.п. Создавалось это средство как вытеснитель воды и создано с 40-й попытки (так оно в переводе и звучит). Говорят,что это средство способно решить любую бытовую задачу.
Так ли это? Действительно, эта жидкость отлично справляется с ржавчиной, но от коррозии защитить не может, как и смазать трущиеся детали. К тому же, она вытесняет смазку, тем самым оголяя элементы. Стоит помнить, что после применения WD-40 трущиеся детали необходимо смазывать соответствующей смазкой.
Средство, благодаря своей уникальной проникающей способности, отлично справляется с резьбовыми и плотными соединениями. Но после того, как средство испарится, а именно так и происходит, открывается проход к влаге и, соответственно, коррозионным повреждениям.
Положительные реальные характеристики средства заключаются в высоких проникающих свойствах непосредственно между деталью и инородным телом, например, грязью, клеем, жиром, краской, ржавчиной , битумом и др., в результате чего поверхность отлично очищается. Также образуется масляная пленка, которая кратковременно защищает от пыли и грязи.
Многие считают средство панацеей при решении бытовых проблем, думая, что оно:
- обезжиривает поверхность;
- защищает от образования коррозии;
- хорошо смазывает детали;
- защищает от низких температур;
- подходит для всех типов поверхностей;
- антиокислитель для контактов.
Это не так.
WD-40 категорически не рекомендуется применять:
- для смазки огнестрельного оружия;
- для смазки любых замков (убирает смазку и выработку, препятствует равномерному износу);
- для смазки цепей, независимо от вида механизма;
- тормозные колодки и диски;
- шестерни;
- электропроводка.
Следует помнить, что данный состав запрещен к использованию в тех случаях, когда необходима продолжительная смазка.
Таким образом, становится понятно, что универсальным это средство назвать нельзя, но это отличное средство для очистки поверхностей от всякого рода загрязнений.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 05.10.20 - 10:41
КАК УБРАТЬ СЛЕДЫ НАКЛЕЙКИ
У многих автолюбителей на автомобильном стекле остаются клеевые следы от различных наклеек. И убрать их порой довольно сложно.
Чтобы убрать клей со стекла нам нужна "вэдэшка". Ею обрабатываем клеевое место и оставляем "отмокать" на 10 мин.
Также нам нужен жесткий синий ластик.
Поработаем ластиком по стеклу и никаких следов от клея больше не будет. Удачи!
У многих автолюбителей на автомобильном стекле остаются клеевые следы от различных наклеек. И убрать их порой довольно сложно.
Чтобы убрать клей со стекла нам нужна "вэдэшка". Ею обрабатываем клеевое место и оставляем "отмокать" на 10 мин.
Также нам нужен жесткий синий ластик.
Поработаем ластиком по стеклу и никаких следов от клея больше не будет. Удачи!
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