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≡ Закон, «ужесточающий наказание за жестокость к животным», анонсировал министр в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40027
Закон, «ужесточающий наказание за жестокость к животным», анонсировал министр в Казахстане
Отправлено: 05.10.20 - 10:38
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Министр Мирзагалиев в Twitter’e отмечает, что закон «не изменит в одночасье отношение людей к животному миру». По его словам, необходимо «прививать в людях любовь и заботу к животному миру, быть гуманными».
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4133
Re: Закон, «ужесточающий наказание за жестокость к животным»,...
Отправлено: 05.10.20 - 10:38
#1
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Гуманный методы умерщвления скота в бойнях, нет не знаем, не слышали...
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