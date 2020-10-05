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≡ Расследование по факту гибели подростка при прокладке водопровода проводит полиция в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40027
Расследование по факту гибели подростка при прокладке водопровода проводит полиция в Костанайской области
Отправлено: 05.10.20 - 10:30
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О чрезвычайном происшествии "НГ" сообщил сегодня подписчик. По его словам, подросток приехал в Костанайский район на заработки из Наурзумского района. Причем непонятно, возмущался читатель, почему 16-летнего парня наняли для прокладки водопровода.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4133
Re: Расследование по факту гибели подростка при прокладке...
Отправлено: 05.10.20 - 10:30
#1
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Вроде уголовкой попахивает, наверное отбрешутся, скажут не знаем как он туда попал или проверяющим замажут глаза, навряд ли виновных найдут
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директор пляжа
* директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
575
Расследование по факту гибели подростка при прокладке водопровода проводит полиция в Костанайской области
Отправлено: 05.10.20 - 10:41
#2
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