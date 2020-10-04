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≡ Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40024
Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
Отправлено: 04.10.20 - 13:26
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Мы будем публиковать кэпшн-видео, присланные читателями, и премировать тех, чьи работы соберут более 3 500 просмотров в соцсетях. Для примера - видео о блогере-путешественнике Романе Гайдуке, которое сделала корреспондент "НГ" Ольга ЛИХОГРАЙ.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5272
Re: Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ"...
Отправлено: 04.10.20 - 13:26
#1
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О Крутой парень! Люблю его ролики! Позитивный автор который не ставить себе цель хайпить на негативе и критике! Снимает то что есть и радует жителей области своими обзорами разных заведений,недавний ролики про терма парк наверно не посмотрел только ленивый,вообщем дальнейших успехов! И позитива!
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
194
Re: Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ"...
Отправлено: 04.10.20 - 20:58
#2
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Я тоже смотрел наверное все серии "Кубинского ранчо", а до этого его автостопы, ну и термапарк есесно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7884
Re: Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ"...
Отправлено: 04.10.20 - 21:48
#3
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Цитата:
И назвал ее "Кубинское ранчо" - в честь своей самой любимой страны.

Патриот 80-го уровня :oops: :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5272
Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
Отправлено: 04.10.20 - 22:18
#4
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Цитата-/Патриот 80-го уровня/


Можно уважать свою страну и любить экзотику другой)
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