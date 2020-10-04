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≡ Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40024
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 13:58
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Чему дети могут научиться, играя в мобильные и компьютерные игры, и почему родителям не стоит из-за этого беспокоиться, поделилась своим мнением практикующий гештальт-психолог, педагог-психолог Ольга Третьякова.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5272
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 22:08
#15
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Цитата-/ты в Армии - служил?../


да мимо проходил,надышали) а ты служил? или точнее дослужил?)
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