Re: Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ"...

Отправлено: - 13:26

О Крутой парень! Люблю его ролики! Позитивный автор который не ставить себе цель хайпить на негативе и критике! Снимает то что есть и радует жителей области своими обзорами разных заведений,недавний ролики про терма парк наверно не посмотрел только ленивый,вообщем дальнейших успехов! И позитива!