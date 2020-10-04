Отправлено: - 16:27

abaika95:

Лет пять назад родственники возмущались почему их ребенок постоянно клянчит деньги на моб интернет чтобы играть в какую-то бесполезную ахинею под названием "покемоны" с

abaika95:

По прошествии ребенок втянулся и сейчас является членом какого-то алматинского отряда волонтеров поисковиков которые ищут пропавших людей....

[Исправлено: drakon, 04.10.2020 - 16:28]

Цитата:Цитата:За 5 лет, таким взрослым стал? Ну и врут - психологи...