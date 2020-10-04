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≡ Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40024
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 13:58
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Чему дети могут научиться, играя в мобильные и компьютерные игры, и почему родителям не стоит из-за этого беспокоиться, поделилась своим мнением практикующий гештальт-психолог, педагог-психолог Ольга Третьякова.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20186
Re: Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение...
Отправлено: 04.10.20 - 13:58
#1
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Во, абайкина - тема. Начинай... :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5270
Re: Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение...
Отправлено: 04.10.20 - 14:02
#2
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Игра даже мобильная игра это благо,если она развивающая и открывающая новые знания и опыт для ребенка,в разумных пределах и в разумном фанатизме конечно

Дети сейчас не читают
Дети меньше смотрят телевизор
Главная радость для них это посмотреть Ютьюб с видео о их любимом блогере да позалипать в мобильную игрушку
Все почему? Родителям лень заниматься с ребенком,и времени нет,легче всучить ему планшет а самим заниматься своими делами
Но из любого "ничегонеделания" можно сделать увлекательное учение

Просто вникните что ребенок смотрит?
Поинтересуйтесь,поизучайте вопрос вместе с ним,задавайте вопросы,поспрашивайте биографию блогера,о чем он снимает? Предложите ребенку снимать что-нибудь тоже

Почему играет именно в эту игру а не в другую? Спрашивайте про сюжет,про историю игры,посоветуйте какую либо игру которая по вашему должна быть интереснее,Доп литературой нагрузите по истории вселенной игры и тогда из обычного времяприпрождения это может стать полноценным хобби и интересом на всю жизнь

История из жизни
Лет пять назад родственники возмущались почему их ребенок постоянно клянчит деньги на моб интернет чтобы играть в какую-то бесполезную ахинею под названием "покемоны" смысл игры ходить по городу и искать запрятанные на карте города Скрытые "ачивки" после которых дают бонусы,благо родители решили не бороться с проблемой а возглавить её,начали давать деньги но с мотивом что в конце игрового дня,ребенок должен подробно рассказать,кого разблокировал,где был,на каких улицах,историю улиц итд

По прошествии ребенок втянулся и сейчас является членом какого-то алматинского отряда волонтеров поисковиков которые ищут пропавших людей....


Не борись с проблемой а возглавь её и переделай изнутри)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20186
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 16:27
#3
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Цитата:
abaika95:
Лет пять назад родственники возмущались почему их ребенок постоянно клянчит деньги на моб интернет чтобы играть в какую-то бесполезную ахинею под названием "покемоны" с

Цитата:
abaika95:
По прошествии ребенок втянулся и сейчас является членом какого-то алматинского отряда волонтеров поисковиков которые ищут пропавших людей....


За 5 лет, таким взрослым стал? Ну и врут - психологи... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 04.10.2020 - 16:28]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5270
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 17:22
#4
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Цитата-/За 5 лет, таким взрослым стал? Ну и врут - психологи/



Было ему 11 лет сейчас считай сам)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20186
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 18:15
#5
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Цитата:
abaika95:
Было ему 11 лет

У нас в 11 лет, пацаны, уже себе
сами - зарабатывают.Газеты,например-
разносят, если на всякую фигню,
им карманных,родительских денег-
не хватает... :lol: :oops: ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7496
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 19:31
#6
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Цитата:
drakon:
У нас в 11 лет, пацаны, уже себе сами - зарабатывают.Газеты,например- разносят, если на всякую фигню, им карманных,родительских денег- не хватает...

Друзья живут в Германии,говорят молодёжь никая вообще растёт.
Сидят целый день в смартфонах,работа им нафик не нужна,потому что и так всё есть.
Нет цели в жизни,ничего не интересно.
Говорит,я как отец пытался заинтересовать сына автомобилем,потому как когда жили в Казахстане у отца был москвич и если на нём удавалось покататься за рулём ,то это был предел мечтаний для пацана.
А этому ничего не надо,сядет на заднее сиденье уткнётся в гаджет и всё на этом.
И это не только проблема с его сыном,таких примеров полно.
Так что про 11 летних пацанов с газетами,дракон наверно, что то напутал.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20186
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 19:42
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Так что про 11 летних пацанов с газетами,дракон наверно, что то напутал.

В среду будет, очередная газета. Сфотаю, тебе в личку скину.
Я то не про русских пацанят речь - веду. Про немчурят... :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5270
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 19:46
#8
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Цитата-/У нас в 11 лет, пацаны, уже себесами - зарабатывают./



Везде есть прошаренная детвора которой мало родительских денег и те идут на подработки а есть те кому лень, либо родители не разрешают и это не зависит в Германии ты живёшь или в Казахстане) раньше мы метал сдавали чтобы сигарет себе втихоря купить, сейчас дети флаеры раздают чтобы пойти в приставку в ТРЦ поиграть либо в Макдональдсе позалипать с друзьями,приоритеты меняются и жизнь тоже)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7496
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 19:55
#9
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Цитата:
drakon:
Я то не про русских пацанят речь - веду. Про немчурят..

Они как то внешне отличаются?
У моих друзей сын родился и вырос в Германии,наверно он тоже немец.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7496
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 20:00
#10
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Игры конечно затягивают я прошёл Far Cry 1,2,3,4
Far Cry 5 пока не устанавливаю,потому что капец как много времени уходит.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20186
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 20:18
#11
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Цитата:
Добринцофф:
Они как то внешне отличаются?

Внешне - не оличаются. Воспитанием.Цитата:
Добринцофф:
У моих друзей сын родился и вырос в Германии,наверно он тоже немец.

Безусловно - немец. Но воспитание подучил - русское... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5270
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 20:41
#12
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Цитата-/Безусловно - немец. Но воспитание подучил - русское.../



Немец по нации,русский по семье так что-ли?) Так зачем вам Германия а вы Германии? Русские немцы всегда так и наызывались) и родина ваша уже лет 300 территория бывшей Российской империи)




Цитата-/Игры конечно затягивают я прошёл Far Cry 1,2,3,4Far Cry 5 пока не устанавливаю,потому что капец как много времени уходит./


5 часть тяжёлая в плане веса,но зато сюжет затягивает) Американские секты Редко где в играх найдешь
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