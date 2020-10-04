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Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
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Я робот(Пользователи)
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Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 13:58
Чему дети могут научиться, играя в мобильные и компьютерные игры, и почему родителям не стоит из-за этого беспокоиться, поделилась своим мнением практикующий гештальт-психолог, педагог-психолог Ольга Третьякова.
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Re: Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение...
Отправлено: 04.10.20 - 13:58
Во, абайкина - тема. Начинай...
Re: Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение...
Отправлено: 04.10.20 - 14:02
Игра даже мобильная игра это благо,если она развивающая и открывающая новые знания и опыт для ребенка,в разумных пределах и в разумном фанатизме конечно
Дети сейчас не читают
Дети меньше смотрят телевизор
Главная радость для них это посмотреть Ютьюб с видео о их любимом блогере да позалипать в мобильную игрушку
Все почему? Родителям лень заниматься с ребенком,и времени нет,легче всучить ему планшет а самим заниматься своими делами
Но из любого "ничегонеделания" можно сделать увлекательное учение
Просто вникните что ребенок смотрит?
Поинтересуйтесь,поизучайте вопрос вместе с ним,задавайте вопросы,поспрашивайте биографию блогера,о чем он снимает? Предложите ребенку снимать что-нибудь тоже
Почему играет именно в эту игру а не в другую? Спрашивайте про сюжет,про историю игры,посоветуйте какую либо игру которая по вашему должна быть интереснее,Доп литературой нагрузите по истории вселенной игры и тогда из обычного времяприпрождения это может стать полноценным хобби и интересом на всю жизнь
История из жизни
Лет пять назад родственники возмущались почему их ребенок постоянно клянчит деньги на моб интернет чтобы играть в какую-то бесполезную ахинею под названием "покемоны" смысл игры ходить по городу и искать запрятанные на карте города Скрытые "ачивки" после которых дают бонусы,благо родители решили не бороться с проблемой а возглавить её,начали давать деньги но с мотивом что в конце игрового дня,ребенок должен подробно рассказать,кого разблокировал,где был,на каких улицах,историю улиц итд
По прошествии ребенок втянулся и сейчас является членом какого-то алматинского отряда волонтеров поисковиков которые ищут пропавших людей....
Не борись с проблемой а возглавь её и переделай изнутри)
Дети сейчас не читают
Дети меньше смотрят телевизор
Главная радость для них это посмотреть Ютьюб с видео о их любимом блогере да позалипать в мобильную игрушку
Все почему? Родителям лень заниматься с ребенком,и времени нет,легче всучить ему планшет а самим заниматься своими делами
Но из любого "ничегонеделания" можно сделать увлекательное учение
Просто вникните что ребенок смотрит?
Поинтересуйтесь,поизучайте вопрос вместе с ним,задавайте вопросы,поспрашивайте биографию блогера,о чем он снимает? Предложите ребенку снимать что-нибудь тоже
Почему играет именно в эту игру а не в другую? Спрашивайте про сюжет,про историю игры,посоветуйте какую либо игру которая по вашему должна быть интереснее,Доп литературой нагрузите по истории вселенной игры и тогда из обычного времяприпрождения это может стать полноценным хобби и интересом на всю жизнь
История из жизни
Лет пять назад родственники возмущались почему их ребенок постоянно клянчит деньги на моб интернет чтобы играть в какую-то бесполезную ахинею под названием "покемоны" смысл игры ходить по городу и искать запрятанные на карте города Скрытые "ачивки" после которых дают бонусы,благо родители решили не бороться с проблемой а возглавить её,начали давать деньги но с мотивом что в конце игрового дня,ребенок должен подробно рассказать,кого разблокировал,где был,на каких улицах,историю улиц итд
По прошествии ребенок втянулся и сейчас является членом какого-то алматинского отряда волонтеров поисковиков которые ищут пропавших людей....
Не борись с проблемой а возглавь её и переделай изнутри)
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 16:27
Цитата:
Цитата:
За 5 лет, таким взрослым стал? Ну и врут - психологи...
[Исправлено: drakon, 04.10.2020 - 16:28]
abaika95:
Лет пять назад родственники возмущались почему их ребенок постоянно клянчит деньги на моб интернет чтобы играть в какую-то бесполезную ахинею под названием "покемоны" с
Лет пять назад родственники возмущались почему их ребенок постоянно клянчит деньги на моб интернет чтобы играть в какую-то бесполезную ахинею под названием "покемоны" с
Цитата:
abaika95:
По прошествии ребенок втянулся и сейчас является членом какого-то алматинского отряда волонтеров поисковиков которые ищут пропавших людей....
По прошествии ребенок втянулся и сейчас является членом какого-то алматинского отряда волонтеров поисковиков которые ищут пропавших людей....
За 5 лет, таким взрослым стал? Ну и врут - психологи...
[Исправлено: drakon, 04.10.2020 - 16:28]
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 17:22
Цитата-/За 5 лет, таким взрослым стал? Ну и врут - психологи/
Было ему 11 лет сейчас считай сам)
Было ему 11 лет сейчас считай сам)
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 18:15
Цитата:
У нас в 11 лет, пацаны, уже себе
сами - зарабатывают.Газеты,например-
разносят, если на всякую фигню,
им карманных,родительских денег-
не хватает...
abaika95:
Было ему 11 лет
Было ему 11 лет
У нас в 11 лет, пацаны, уже себе
сами - зарабатывают.Газеты,например-
разносят, если на всякую фигню,
им карманных,родительских денег-
не хватает...
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 19:31
Цитата:
Друзья живут в Германии,говорят молодёжь никая вообще растёт.
Сидят целый день в смартфонах,работа им нафик не нужна,потому что и так всё есть.
Нет цели в жизни,ничего не интересно.
Говорит,я как отец пытался заинтересовать сына автомобилем,потому как когда жили в Казахстане у отца был москвич и если на нём удавалось покататься за рулём ,то это был предел мечтаний для пацана.
А этому ничего не надо,сядет на заднее сиденье уткнётся в гаджет и всё на этом.
И это не только проблема с его сыном,таких примеров полно.
Так что про 11 летних пацанов с газетами,дракон наверно, что то напутал.
drakon:
У нас в 11 лет, пацаны, уже себе сами - зарабатывают.Газеты,например- разносят, если на всякую фигню, им карманных,родительских денег- не хватает...
У нас в 11 лет, пацаны, уже себе сами - зарабатывают.Газеты,например- разносят, если на всякую фигню, им карманных,родительских денег- не хватает...
Друзья живут в Германии,говорят молодёжь никая вообще растёт.
Сидят целый день в смартфонах,работа им нафик не нужна,потому что и так всё есть.
Нет цели в жизни,ничего не интересно.
Говорит,я как отец пытался заинтересовать сына автомобилем,потому как когда жили в Казахстане у отца был москвич и если на нём удавалось покататься за рулём ,то это был предел мечтаний для пацана.
А этому ничего не надо,сядет на заднее сиденье уткнётся в гаджет и всё на этом.
И это не только проблема с его сыном,таких примеров полно.
Так что про 11 летних пацанов с газетами,дракон наверно, что то напутал.
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 19:42
Цитата:
В среду будет, очередная газета. Сфотаю, тебе в личку скину.
Я то не про русских пацанят речь - веду. Про немчурят...
Добринцофф:
Так что про 11 летних пацанов с газетами,дракон наверно, что то напутал.
Так что про 11 летних пацанов с газетами,дракон наверно, что то напутал.
В среду будет, очередная газета. Сфотаю, тебе в личку скину.
Я то не про русских пацанят речь - веду. Про немчурят...
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 19:46
Цитата-/У нас в 11 лет, пацаны, уже себесами - зарабатывают./
Везде есть прошаренная детвора которой мало родительских денег и те идут на подработки а есть те кому лень, либо родители не разрешают и это не зависит в Германии ты живёшь или в Казахстане) раньше мы метал сдавали чтобы сигарет себе втихоря купить, сейчас дети флаеры раздают чтобы пойти в приставку в ТРЦ поиграть либо в Макдональдсе позалипать с друзьями,приоритеты меняются и жизнь тоже)
Везде есть прошаренная детвора которой мало родительских денег и те идут на подработки а есть те кому лень, либо родители не разрешают и это не зависит в Германии ты живёшь или в Казахстане) раньше мы метал сдавали чтобы сигарет себе втихоря купить, сейчас дети флаеры раздают чтобы пойти в приставку в ТРЦ поиграть либо в Макдональдсе позалипать с друзьями,приоритеты меняются и жизнь тоже)
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 19:55
Цитата:
Они как то внешне отличаются?
У моих друзей сын родился и вырос в Германии,наверно он тоже немец.
drakon:
Я то не про русских пацанят речь - веду. Про немчурят..
Я то не про русских пацанят речь - веду. Про немчурят..
Они как то внешне отличаются?
У моих друзей сын родился и вырос в Германии,наверно он тоже немец.
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 20:00
Игры конечно затягивают я прошёл Far Cry 1,2,3,4
Far Cry 5 пока не устанавливаю,потому что капец как много времени уходит.
Far Cry 5 пока не устанавливаю,потому что капец как много времени уходит.
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