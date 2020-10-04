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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5269
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.10.20 - 19:47
#4606
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Цитата-/ты в Армии - служил?/



Да так,Писарем в штабе просидел, знаешь)

Цитата из к/ф "Брат" 1997г.
Профайл
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