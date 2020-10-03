Отправлено: - 14:58

таноми52:

То есть око за око, зуб за зуб? А Закон как бы сам по себе?

Цитата:Я не говорю про объективность такого наказания. Я говорю про отношение заключенного к праву своему и к праву другого человека. С его точки зрения он может нарушать права других (пока не попался), а вот его права - не тронь! Он знает законы и все свои права! И когда сидит такой хам перед правоохранителями и нагло говорит - а вы докажите! И видно по нему, что виноват, но у него, б..., есть ПРАВА! А пока перед ним будут расшаркиваться - может быть упущено драгоценное время.