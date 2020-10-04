Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+7°C
  • 772 мм рт.ст.
  • 42% влажность
  • С, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Океан погибает". Трупами морских животных усыпан берег Камчатки
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40024
"Океан погибает". Трупами морских животных усыпан берег Камчатки
Отправлено: 04.10.20 - 14:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Greenpeace России сообщает, что инцидент произошел в районе Халактырского пляжа - главной локации для профессиональных серфингистов и туристической точки Камчатки. По их данным, вода изменила цвет и стала небезопасной для здоровья людей.
Читать новость

K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2056
Re: "Океан погибает". Трупами морских животных усыпан...
Отправлено: 04.10.20 - 14:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утечка или слив токсичного вещества, главное чтобы это вещество не оказалось диметилгидразином.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1815
Re: "Океан погибает". Трупами морских животных усыпан...
Отправлено: 04.10.20 - 15:45
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
главное чтобы это вещество не оказалось диметилгидразином.

Пусть лучше будет монооксидом дигидрогена :lol:
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
424
"Океан погибает". Трупами морских животных усыпан берег Камчатки
Отправлено: 04.10.20 - 16:22
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Пусть его будет больше и больше! 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 74.21 Ko -