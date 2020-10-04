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≡ Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40024
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 13:58
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Чему дети могут научиться, играя в мобильные и компьютерные игры, и почему родителям не стоит из-за этого беспокоиться, поделилась своим мнением практикующий гештальт-психолог, педагог-психолог Ольга Третьякова.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20182
Re: Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение...
Отправлено: 04.10.20 - 13:58
#1
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Во, абайкина - тема. Начинай... :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5266
Re: Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение...
Отправлено: 04.10.20 - 14:02
#2
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Игра даже мобильная игра это благо,если она развивающая и открывающая новые знания и опыт для ребенка,в разумных пределах и в разумном фанатизме конечно

Дети сейчас не читают
Дети меньше смотрят телевизор
Главная радость для них это посмотреть Ютьюб с видео о их любимом блогере да позалипать в мобильную игрушку
Все почему? Родителям лень заниматься с ребенком,и времени нет,легче всучить ему планшет а самим заниматься своими делами
Но из любого "ничегонеделания" можно сделать увлекательное учение

Просто вникните что ребенок смотрит?
Поинтересуйтесь,поизучайте вопрос вместе с ним,задавайте вопросы,поспрашивайте биографию блогера,о чем он снимает? Предложите ребенку снимать что-нибудь тоже

Почему играет именно в эту игру а не в другую? Спрашивайте про сюжет,про историю игры,посоветуйте какую либо игру которая по вашему должна быть интереснее,Доп литературой нагрузите по истории вселенной игры и тогда из обычного времяприпрождения это может стать полноценным хобби и интересом на всю жизнь

История из жизни
Лет пять назад родственники возмущались почему их ребенок постоянно клянчит деньги на моб интернет чтобы играть в какую-то бесполезную ахинею под названием "покемоны" смысл игры ходить по городу и искать запрятанные на карте города Скрытые "ачивки" после которых дают бонусы,благо родители решили не бороться с проблемой а возглавить её,начали давать деньги но с мотивом что в конце игрового дня,ребенок должен подробно рассказать,кого разблокировал,где был,на каких улицах,историю улиц итд

По прошествии ребенок втянулся и сейчас является членом какого-то алматинского отряда волонтеров поисковиков которые ищут пропавших людей....


Не борись с проблемой а возглавь её и переделай изнутри)
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20182
Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога
Отправлено: 04.10.20 - 16:27
#3
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Цитата:
abaika95:
Лет пять назад родственники возмущались почему их ребенок постоянно клянчит деньги на моб интернет чтобы играть в какую-то бесполезную ахинею под названием "покемоны" с

Цитата:
abaika95:
По прошествии ребенок втянулся и сейчас является членом какого-то алматинского отряда волонтеров поисковиков которые ищут пропавших людей....


За 5 лет, таким взрослым стал? Ну и врут - психологи... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 04.10.2020 - 16:28]
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