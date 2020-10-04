Re: Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение...
Отправлено: 04.10.20 - 14:02
Игра даже мобильная игра это благо,если она развивающая и открывающая новые знания и опыт для ребенка,в разумных пределах и в разумном фанатизме конечно
Дети сейчас не читают
Дети меньше смотрят телевизор
Главная радость для них это посмотреть Ютьюб с видео о их любимом блогере да позалипать в мобильную игрушку
Все почему? Родителям лень заниматься с ребенком,и времени нет,легче всучить ему планшет а самим заниматься своими делами
Но из любого "ничегонеделания" можно сделать увлекательное учение
Просто вникните что ребенок смотрит?
Поинтересуйтесь,поизучайте вопрос вместе с ним,задавайте вопросы,поспрашивайте биографию блогера,о чем он снимает? Предложите ребенку снимать что-нибудь тоже
Почему играет именно в эту игру а не в другую? Спрашивайте про сюжет,про историю игры,посоветуйте какую либо игру которая по вашему должна быть интереснее,Доп литературой нагрузите по истории вселенной игры и тогда из обычного времяприпрождения это может стать полноценным хобби и интересом на всю жизнь
История из жизни
Лет пять назад родственники возмущались почему их ребенок постоянно клянчит деньги на моб интернет чтобы играть в какую-то бесполезную ахинею под названием "покемоны" смысл игры ходить по городу и искать запрятанные на карте города Скрытые "ачивки" после которых дают бонусы,благо родители решили не бороться с проблемой а возглавить её,начали давать деньги но с мотивом что в конце игрового дня,ребенок должен подробно рассказать,кого разблокировал,где был,на каких улицах,историю улиц итд
По прошествии ребенок втянулся и сейчас является членом какого-то алматинского отряда волонтеров поисковиков которые ищут пропавших людей....
Не борись с проблемой а возглавь её и переделай изнутри)