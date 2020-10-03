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Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о пытках и голодовках
Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о пытках и голодовках
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40022
Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о пытках и голодовках
Отправлено: 03.10.20 - 17:56
Елена Семенова много лет рассказывает в своем фейсбуке о пытках и коррупции в колониях - заключенные обращаются к ней сами, пытаясь найти справедливости. Одной из первых судиться с ней решила администрация УК-161/2 Костанайской области.
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Re: Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о...
Отправлено: 03.10.20 - 17:56
Конечно, такого не может быть...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5704
Re: Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о...
Отправлено: 03.10.20 - 18:01
//и завалили ее исками о защите чести и достоинства//
Ой ну откуда там честь? А ещё достоинство приписали.
Они хоть смысл этих слов адекватно воспринимать могут?
Ой ну откуда там честь? А ещё достоинство приписали.
Они хоть смысл этих слов адекватно воспринимать могут?
Re: Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о...
Отправлено: 03.10.20 - 18:10
Цитата:
видео с осужденным чиновником из Уральска Муслимом Ундагановым, который пил виски и ел бешбармак в камере колонии УК-161/2.
Хорошо - сидим...
видео с осужденным чиновником из Уральска Муслимом Ундагановым, который пил виски и ел бешбармак в камере колонии УК-161/2.
Хорошо - сидим...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5704
Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о пытках и голодовках
Отправлено: 03.10.20 - 18:26
Цитата:
Это наверное по тарифу "всё включено"
drakon:
Хорошо - сидим...
Хорошо - сидим...
Это наверное по тарифу "всё включено"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4131
Re: Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о...
Отправлено: 03.10.20 - 18:40
У знакомой сын вернулся оттуда и через месяц умер. Если бы не знал умершего, надо бы заклеймить сотрудников лагеря, но там такой тип, кажется все вздохнули...
Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о пытках и голодовках
Отправлено: 03.10.20 - 19:06
Цитата:
А что, Сайлау, надо бы таких убивать? Или он от болезни - умер?...
сайлау курманов:
Если бы не знал умершего, надо бы заклеймить сотрудников лагеря, но там такой тип, кажется все вздохнули...
Если бы не знал умершего, надо бы заклеймить сотрудников лагеря, но там такой тип, кажется все вздохнули...
А что, Сайлау, надо бы таких убивать? Или он от болезни - умер?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1265
Re: Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о...
Отправлено: 04.10.20 - 09:55
Цитата:
А они думали, что в санаторно-курортную зону что ли попали. Правильно, труд облагораживает человека. Пусть работают. А Елена лучше бы защитой прав занялась изнасилованных детей, родственников убитыхпокалеченных этими сидельцами людей, исполнением постановлений суда о возмещении ущерба/вреда со стороны ЗК. Пусть пашут и выплачивают.
в них речь шла о рабском труде,
А они думали, что в санаторно-курортную зону что ли попали. Правильно, труд облагораживает человека. Пусть работают. А Елена лучше бы защитой прав занялась изнасилованных детей, родственников убитыхпокалеченных этими сидельцами людей, исполнением постановлений суда о возмещении ущерба/вреда со стороны ЗК. Пусть пашут и выплачивают.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13195
Re: Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о...
Отправлено: 04.10.20 - 12:43
Сложно силовикам их неправоту доказывать. Да и "жертвы" - не исключено что провоцировали. А вообще какой-то диссонанс о нарушении прав правонарушителей - когда он чьё-то право нарушал - это ничего. А тут его право нарушили - ой как несправедливо!
Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о пытках и голодовках
Отправлено: 04.10.20 - 12:53
Цитата:
Он за это и отвечает,годами...
Victor Yang:
когда он чьё-то право нарушал - это ничего
когда он чьё-то право нарушал - это ничего
Он за это и отвечает,годами...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5265
Re: Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о...
Отправлено: 04.10.20 - 13:37
А над кем издеваются то? Над невинно осужденными? Над революционерами в застенках томящимися? Наврядле. Над беспредельщиками и издеваются, над душегубоми и ворами,жалко их? Морально нет,законно издеваться? Тоже нет,между моралью и законом выбирают закон конечно,поэтому надо разбираться
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