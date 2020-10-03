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≡ Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о пытках и голодовках
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40022
Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о пытках и голодовках
Отправлено: 03.10.20 - 17:56
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Елена Семенова много лет рассказывает в своем фейсбуке о пытках и коррупции в колониях - заключенные обращаются к ней сами, пытаясь найти справедливости. Одной из первых судиться с ней решила администрация УК-161/2 Костанайской области.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20178
Re: Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о...
Отправлено: 03.10.20 - 17:56
#1
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Конечно, такого не может быть... :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5704
Re: Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о...
Отправлено: 03.10.20 - 18:01
#2
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//и завалили ее исками о защите чести и достоинства//
Ой ну откуда там честь? А ещё достоинство приписали. :-x
Они хоть смысл этих слов адекватно воспринимать могут?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20178
Re: Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о...
Отправлено: 03.10.20 - 18:10
#3
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Цитата:

видео с осужденным чиновником из Уральска Муслимом Ундагановым, который пил виски и ел бешбармак в камере колонии УК-161/2.

Хорошо - сидим... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5704
Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о пытках и голодовках
Отправлено: 03.10.20 - 18:26
#4
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Цитата:
drakon:
Хорошо - сидим...

Это наверное по тарифу "всё включено" :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4131
Re: Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о...
Отправлено: 03.10.20 - 18:40
#5
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У знакомой сын вернулся оттуда и через месяц умер. Если бы не знал умершего, надо бы заклеймить сотрудников лагеря, но там такой тип, кажется все вздохнули...
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20178
Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о пытках и голодовках
Отправлено: 03.10.20 - 19:06
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Если бы не знал умершего, надо бы заклеймить сотрудников лагеря, но там такой тип, кажется все вздохнули...

А что, Сайлау, надо бы таких убивать? Или он от болезни - умер?... 8-) :-o
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1265
Re: Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о...
Отправлено: 04.10.20 - 09:55
#7
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Цитата:
в них речь шла о рабском труде,

А они думали, что в санаторно-курортную зону что ли попали. Правильно, труд облагораживает человека. Пусть работают. А Елена лучше бы защитой прав занялась изнасилованных детей, родственников убитыхпокалеченных этими сидельцами людей, исполнением постановлений суда о возмещении ущерба/вреда со стороны ЗК. Пусть пашут и выплачивают.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13195
Re: Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о...
Отправлено: 04.10.20 - 12:43
#8
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Сложно силовикам их неправоту доказывать. Да и "жертвы" - не исключено что провоцировали. А вообще какой-то диссонанс о нарушении прав правонарушителей - когда он чьё-то право нарушал - это ничего. А тут его право нарушили - ой как несправедливо!
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20178
Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о пытках и голодовках
Отправлено: 04.10.20 - 12:53
#9
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Цитата:
Victor Yang:
когда он чьё-то право нарушал - это ничего

Он за это и отвечает,годами... ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5265
Re: Колонии пытаются засудить активистку, которая рассказывает о...
Отправлено: 04.10.20 - 13:37
#10
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А над кем издеваются то? Над невинно осужденными? Над революционерами в застенках томящимися? Наврядле. Над беспредельщиками и издеваются, над душегубоми и ворами,жалко их? Морально нет,законно издеваться? Тоже нет,между моралью и законом выбирают закон конечно,поэтому надо разбираться
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