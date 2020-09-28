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КАК ОТЛИЧИТЬ НАТУРАЛЬНОЕ КОПЧЕНИЕ ОТ "ЖИДКОГО ДЫМА""Жидкий дым"- это химический раствор, который часто используют производители, чтобы удешевить производство мяса и рыбы. Они просто опускают продукты в жидкий раствор и затем высушивают их. На выходе получают якобы копчености, но в коптильне они не были. Такая химия вредна для организма, ученые университета Д.Хопкинса говорят, что он провоцирует развитие рака.КАК ОТЛИЧИТЬ РЫБУ. Для выбора "правильной" рыбы есть способ из 4-х моментов.1 - Маслянистые разводы. Рыба, которую закоптили "дымом", имеет масляную палитру. Т.е. вы смотрите на нее и видите на кожице цветные разводы: оранжевые, синие, зеленые. А вот рыба, копченая на дровяном дыму имеет чистую матовую шкурку.2 - Тяжелая. Если вымочить рыбу в "жидком дыме", то она наберет влагу и, соответственно, вес. Качественная продукция должна быть плотной и сухой. Если рыба у вас в руках тяжелая, значит она "химическая".3 - Сильный копченый запах. Аромат у рыбы, обработанной "жидким дымом", похож на аромат обычной копченой рыбы, но более сильный, резкий, насыщенный. То есть он приятный на расстоянии, но если вы понюхаете, то почувствуете, что запах слишком выраженный. Рыба, копченая на дровах, будет иметь более сдержанный аромат.4 - Мягкая. Мышечные ткани рыбы от вымачивания в химическом растворе разрушаются и рыба перестает держать форму - становится мягкой. Ее трудно разрезать на ровные кусочки, она просто распадается. А в середине становится кашицеобразной. Настоящая копченая рыба, даже горячим способом, при разрезании держится или распадается на большие куски, что держат форму.Эти правила можно применять и к мясным копченостям. Что касается копченой и варено-копченой колбасы, то при натуральном копчении продукт имеет сухую и глянцевую оболочку, а аромат должен быть тонким и глубоким. А вот резкий запах будет говорить о том, что продукт долго вымачивали в "жидком дыме".Удачи!