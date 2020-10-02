Отправлено: - 10:20

Например, три раза в неделю едят рыбу, также мы обеспечиваем овощами, фруктами и соками. Меню обновляется каждый месяц. У заключенных трехразовое питание: каждый день в меню есть мясо и яблоки.

Во время экскурсии показали тир

Цитата:Цвет лица у заключенных здоровый? Не бледноваты? Следов пыток не обнаружили? Рабским трудом не отягощены? Не слишком истощены от голодовок?)Цитата:Фрукты, мясо, рыбу из рациона убрать, на сэкономленные деньги привести в порядок тир.)